Scommesse, cinquemila euro con gli over: bastano sei partite

Scommesse, cinquemila euro in tasca con gli over. Per il colpo grosso bastano solamente sei partite. Ecco quello che è successo

Allora, allora. Prima di entrare nel dettaglio della schedina in questione – che come sempre e come sta succedendo spesso negli ultimi giorni è stata giocata sul sito della PlanetWin365 – c’è da fare un discorso.

La vincita è stata importante, senza dubbio, visto che parliamo di quasi 5 mila euro e, per essere precisi, di 4.924,11. Ma dietro questa somma enorme portata a casa c’è una scommessa altrettanto importante che ha permesso di raggiungere questa cifra. L’utente in questione infatti ha deciso di giocare 280euro su 6 partite e queste alla fine hanno portato i frutti sperati. Quello che vi diciamo noi de Ilveggente.it, sempre e non smetteremo mai di farlo, è di giocare nelle vostre possibilità, senza andare a trovare somme per giocare. Il rischio è quello che un divertimento diventi un gioco d’azzardo, e non è giusto, perché si potrebbe diventare malati. Sappiamo tutti, infatti, cos’è la ludopatia.

Scommesse, ecco quello che è successo

Fatta la giusta ramanzina come un padre ai propri figli, adesso parliamo appunto della giocata – tra le vincite del giorno del sito citato prima – che vede un fortunato riuscire nel colpo dell’estate, pronosticando sei partite tutte over 2,5. Dal campionato finlandese passando per quello belga, sei eventi che sono effettivamente finiti in questo modo, vale a dire regalando almeno 3 gol. Cinque gare su sei ne hanno regalate di più, solamente una di questo è finita 1-2 (con una quota a 1,53) che un poco di sofferenza l’ha fatta venire. Per il resto tutto a posto. E le vacanze sono già state prenotate. Auguri a lui. Sotto, infine, ecco il dettaglio della schedina.