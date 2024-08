Million Day, non tutti lo sanno: assurdo, vincite mai viste prime

Million Day, non tutti lo sanno: ecco delle vincite assurde mai viste prima. E c’è una regola clamorosa. Ecco qual è

Nel 2018 venne lanciato il Million Day. E il 16 febbraio di quell’anno, ci spiega Agimeg.it, un giocatore di Caltagirone riuscì a piazzare la prima cinquina vincente portando a casa un milione di euro. Che sono i soldi messi in palio, appunto, da questo concorso che stuzzica l’attenzione di milioni di italiani.

Ma ci sono delle cose, che vengono fuori dal sito citato prima, che svelano quelle che sono delle regole che non tutti conoscono. Ecco, una di queste, la più bizzarra, è relativa a un massimo di 200 giocate in tutta Italia con numeri identici. Sì, avete letto bene. La stessa cinquina si può giocare solamente 200 volte per una sola estrazione altrimenti, presumiamo, la transizione nel momento in cui si andrà a validare la schedina, verrà bloccata. Lo sapevate questo? Molto sinceramente crediamo di no.

Million Day, vincite mai viste

Anche per via di alcune modifiche che sono state apportate al concorso negli anni, è evidente che il gioco piaccia agli italiani, altrimenti non avrebbe avuto senso continuare in questo modo. Insomma, piacere ma anche vittorie, perché questo mese di luglio è stato quello che ha regalato il maggior numero di vincite, clamorose. Un 2024 che potrebbe essere davvero da record per gli amanti di questo concorso. Ma andiamo a vedere i numeri che stanno venendo fuori.

Nei primi 7 mesi di quest’anno sono già stati vinti 26 premi da un milione di euro. L’anno scorso, ad esempio, in tutti i 12 mesi, sono stati 36 i premi totali. Quindi la media è ben al di sopra. Ma è stato proprio il mese di luglio, quello che da poco ci siamo messi alle spalle, che ha permesso agli italiani di sognare davvero, con lo strano e sorprendente caso dell’estrazione dello scorso 18 luglio, quando ben 9 giocatori in una sola estrazione sono riusciti a portare a casa il malloppo grosso, quello appunto da un milione di euro. In totale, nel settimo mese dell’anno, sono stati 11 i nuovi milionari. E se dovesse continuare questa media, a dicembre staremmo qui a parlare di almeno 70 nuove persone ricche. Vedremo come andrà a finire.