Fermi tutti, Ceccon non ci sta: dopo l’oro ha detto basta

Furia Thomas Ceccon, questo gioco non gli piace: così il nuotatore ha cercato di mettere tutti a tacere a mezzo social.

In 7 giorni è passato dall’avere 125mila follower a vantare una platea composta da 500mila persone. Un balzo in avanti niente male per Thomas Ceccon, che ai Giochi di Parigi 2024 si è assicurato la medaglia d’oro nei 100 metri dorso. Tanto si è parlato di lui nei giorni scorsi, e non solo, a dire la verità, per le sue imprese sportive.

Si è ironizzato un bel po’ anche sul suo modo di fare, che gli è valso sui social network l’analogia con lo chef, esperto anche di hotellerie, Bruno Barbieri. Questo perché, tra una gara e l’altra, il giovane nuotatore vicentino ha polemizzato, giustamente, sulle condizioni, a quanto pare ben poco idilliache, del villaggio olimpico.

“Non c’è aria condizionata, fa caldo, si mangia male. Molti atleti si spostano per questo: non è un alibi per le nostre prestazioni, è la pura cronaca di ciò che forse non tutti sanno”, ha denunciato nei giorni scorsi, sollevando un gran bel polverone e gettando delle ombre sull’organizzazione delle Olimpiadi d’Oltralpe. Ma c’è un altro motivo ancora, e non è l’oro per cui tanto ha sudato, alla base della sua accresciutissima popolarità.

Ceccon si ribella, il commento è subito virale sui social

Il 23enne di Thiene, coi suoi occhi tenebrosi e gli addominali scolpiti, è anche un gran bel ragazzo, e su questo non ci piove. Se ne sono accorti tutti, ma proprio tutti, tanto è vero che facendo scrolling sui social non è raro imbattersi in post “romantici” a lui dedicati, molti dei quali in lingua straniera.

Ha collezionato così tante dichiarazioni d’amore, nelle ultime ore, che avrebbe l’imbarazzo della scelta, se ad un tratto decidesse di metter su famiglia. Peccato solo che a lui non interessi minimamente il fatto che tutti siano pazzi, in Italia e non solo, di lui. Anzi, la cosa sembrerebbe addirittura infastidirlo, considerando che nelle scorse ore ha avvertito l’esigenza di mettere un freno a questa pericolosa “deriva”.

Lui è già pieno dei commenti internazionali.

Si è pure impegnato per scrivere in inglese pic.twitter.com/zWKLSFXDxq — yzzev🌙🦦 (@vezzy18) August 2, 2024



Una volta resosi conto di essere tanto desiderato, Thomas ha ben pensato di lanciare un messaggio inequivocabile a mezzo social. “Don’t sexualise me please”, ha scritto il nuotatore, chiedendo cortesemente ai propri follower di evitare, in sostanza, di parlare di lui in termini “sessuali”. Non ha gradito, evidentemente, la tempesta di commenti che si è scatenata nel momento in cui ha postato la foto in cui, insieme a Paltrinieri e Martinenghi, posava a petto nudo, coi muscoli al vento. Ma basterà la sua preghiera ad evitare che il popolo dei social faccia di lui un sex symbol?