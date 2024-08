Gratta e vinci, chi dorme non piglia premi. O forse sì

Gratta e vinci, certe storie sembrano surreali, ma non lo sono. Quello che gli è accaduto ha dell’incredibile, eppure è tutto vero.

Capita spesso di non riuscire a ricordare quale fosse la “trama” dei nostri sogni, o che faccia avessero le persone che ne hanno fatto parte. Ci si sforza, ci si impegna, ma niente: a volte, i sogni, belli o brutti che siano, proprio non vogliono saperne di tornarci in mente. Succede nella maggior parte dei casi, ma non ad Howard Kendall Jr.

Questo anziano giocatore, che vive al di là dell’Oceano, ricordava per filo e per segno tutto quello che aveva sognato quando, l’indomani, si è svegliato dal suo sonno. Lo ricordava in maniera così nitida, addirittura, che gli pareva fosse lì davanti a lui, il Gratta e vinci della serie $4,000,000 Diamonds che gli era apparso mentre dormiva beato, ignaro di cosa sarebbe accaduto l’indomani.

E così, senza pensarci su due volte, di buon mattino si era recato in ricevitoria per acquistare un biglietto. Non uno qualunque, ovviamente, ma uno della stessa serie della Massachusetts State Lottery che aveva sognato quella notte. Costava 10 dollari e prometteva in cambio un gran bel premio, pari alla somma esplicitata nel nome della stessa lotteria istantanea: 4 milioni di dollari fumanti.

Gratta e vinci, se puoi sognarlo puoi farlo: la sua storia pazzesca ne è la prova

Non poteva certo immaginare che il tagliando comprato al 7-Eleven di Plymouth gli avrebbe cambiato la vita, no? Così come, del resto, non poteva neanche lontanamente pensare che quello fosse stato un sogno premonitore.

Invece, è andata proprio così. Howard Kendall Jr. ha vinto 1 milione di dollari con il biglietto comprato dopo quello splendido sogno. Una cosa tutt’altro che casuale, che sembra suggerire, anzi, che il destino avesse in serbo per lui un progetto ben preciso. Aveva una possibilità su 1 milione 792 mila che accadesse, ragion per cui è stato doppiamente fortunato.

Al momento di scegliere se intascare la cifra a rate o per intero, si è “accontentato” di ricevere, al netto delle tasse, 650mila dollari. Li userà, ha garantito, per aiutare figli e nipoti nello stesso modo in cui la dea bendata, in una notte che era solo apparentemente come tutte le altre, ha aiutato lui a coronare il sogno di una vita.