Lotto, la quaterna vincente: vale 24 mila euro

Lotto, ecco la quaterna vincente: vale la bellezza di 24 mila euro. Ecco quello che è successo nelle ultime estrazioni

Eccoci qui, di nuovo, ancora una volta, di parlarvi di colpi spettacolari che sono stati fatti con il gioco del Lotto. Non ci si ferma mai, né in estate e nemmeno in inverno, quando, quasi sicuramente, il flusso delle giocate è maggiore. C’è chi adesso è in vacanza e si dimentica di giocare, ma chi lo fa riesce a vincere quasi sempre.

E noi, come sempre, ci affidiamo ad Agimeg.it per prendere la notizia. Nel corso delle ultime estrazioni sia del Lotto che del 10eLotto, che ricordiamo è un altro gioco che riesce ad essere apprezzato dagli italiani, sono state tre le regioni – Campania, Lombardia e Piemonte – che hanno esultato. Due sono solite, le prime due. La terza nel corso degli ultimi mesi è balzata agli onori della cronaca soprattutto per le vincite al Gratta e Vinci. L’anno scorso ad esempio con il Vinci in Grande, il tagliando da 25euro, per due volte sono stati portati a casa i 6 milioni di euro del premio massimo. Ma qui parliamo di un altro gioco.

Lotto, ecco le vincite più importanti

Un colpo grosso, con una quaterna, è stato fatto a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Quattro numeri su tutte le ruote (8-20-45-82) a fronte di una giocata di soli 2 euro ha permesso ad un fortunato di portare a casa la bellezza di 24mila euro tondi tondi. Non è finita qui, ovviamente, questa è solamente la vittoria più alta. Le altre si avvicinano.

“Ad Alta Valle Intelvi, piccolo comune di 3mila anime in provincia di Como, è stata realizzata una quaterna su Tutte le Ruote da 21.670 euro grazie alla combinazione 21-28-35-49, a fronte di una puntata complessiva di 4 euro. Il 10eLotto ha premiato Bra, in provincia di Cuneo, con una vincita da 20.000 euro nella Modalità Frequente, a fronte di una spesa di 3 euro”. Questo è il quadro completo. Un quadro che lascia tutti felici, anche chi non ha vinto. Perché si sa, tra giocatori c’è molta solidarietà. E tutti sono felici quando si va alla cassa.