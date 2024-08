Ribaltone Angela Carini: decisione inaspettata

Angela Carini finisce ancora una volta sotto i riflettori. La decisione, del tutto inaspettata, corre sui social network.

Quello che è successo giovedì scorso, sul ring parigino, lo sanno ormai tutti, perfino i muri. La pugile italiana Angela Carini si è ritirata dall’incontro olimpico pochi secondi dopo l’inizio del faccia a faccia con Imane Khelif, l’algerina a proposito della quale sono stati scritti, negli ultimi giorni, fiumi e fiumi di parole. Molte delle quali, ad onor del vero, assolutamente fuorvianti.

Si è fatta una gran confusione sulla sua identità di genere, saltando a conclusioni sbagliate. Imane ha dei livelli di testosterone inusuali, è vero, ma è una donna a tutti gli effetti e aveva tutto il diritto di stare lì: non ha affrontato alcuna transizione di genere, come si è detto in un primo momento, la sua è solo ed esclusivamente una condizione genetica.

Solo che picchia forte sul ring e questo, evidentemente, ha spaventato Angela, al punto da indurla a sventolare bandiera bianca senza neanche provare a contrastarla. Anche su di lei ne sono state dette di cotte e di crude. Qualcuno l’ha accusata di aver messo in piedi una sceneggiata solo per guadagnarci qualcosa in termini di popolarità, mentre molti non hanno gradito il fatto che non abbia neanche salutato la sua avversaria al momento di lasciare il ring. Sta di fatto che c’è qualcuno che, in queste ore, la sta cercando disperatamente.

Cercasi Angela Carina: un’offerta irrifiutabile

Si tratta di Jake Paul, uno youtuber milionario che ama la boxe e che si diletta ad organizzare incontri con vecchie glorie e pugili ancora in attività. Ha in cantiere di combattere nientepopodimeno che contro Mike Tyson, ma prima ancora che accade vuole trovare a tutti i costi Angela Carini.

Le ha lanciato, a mezzo web, una proposta irrifiutabile: vuole che partecipi ad uno degli incontri di boxe femminili che è solito organizzare. “Anche se i tuoi sogni potrebbero non realizzarsi oggi a causa della folle agenda che muove il nostro mondo in questo momento – ha scritto su X, rivolgendosi alla pugile – mi piacerebbe offrirti un combattimento su una undercard MVP, per mostrare il tuo talento in una piattaforma valida e non contro un uomo. Internet aiutatemi a trovarla”.

To Angela Carini although your dreams couldn’t come true today because of the crazy agendas that are at play in our world at the moment, I would love to offer you to fight on an MVP undercard, to show the world your talents on a fair platform and not against a man. Internet… — Jake Paul (@jakepaul) August 1, 2024



Anche Paul ha chiaramente travisato quanto accaduto. Pure lui, come tanti, si è fatto ingannare dalle fake news circolate negli ultimi giorni, come si evince chiaramente dal fatto che si riferisce ad Imane chiamandola “uomo”. Ma chissà che l’azzurra non accetti comunque questo invito illustre…