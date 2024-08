Gratta e vinci, si fa presto a dire karma: ricompensa meritatissima

La dea bendata non avrebbe potuto fare scelta migliore, questa storia ha davvero dell’incredibile: il momento perfetto.

Vedeva tutto nero, ed è anche comprensibile che fosse così. Perdere il lavoro, al giorno d’oggi, è la cosa peggiore che possa succedere, d’altra parte. E a lei, purtroppo, era appena successo. Non sapeva come uscirne, non aveva idea di come avrebbe fatto ad andare avanti nel momento in cui i risparmi che aveva messo da parte fossero finiti.

Poi, un giorno, il destino ha intessuto per lei un colpo di scena di quelli mai visti. Tutto è cominciato nel momento in cui la donna in questione, residente nella Carolina del Sud, si è recata in Ribaut Road, a Beaufort, per tentare il tutto per tutto al The Old Pantry. Aveva pensato, lì per lì, che solo una vincita potesse aiutarla e rincuorarla, dopo essere stata licenziata.

E così, aveva comprato un Gratta e vinci da 10 dollari, uno della serie Gold Rush per la precisione, che promette premi golosissimi fino ad un massimo di 300mila dollari. Era un appiglio, qualcosa di cui voleva disperatamente convincersi. Non avrebbe mai potuto immaginare, di certo, che la dea bendata potesse realmente decidere di darle una mano.

Perde il lavoro ma si rifà subito: che gentile la dea bendata

Non aveva mai vinto niente di niente, prima di allora, motivo per il quale proprio non si aspettava che il suo sogno potesse avverarsi così, su due piedi.

Simbolo dopo simbolo si rendeva conto, invece, che qualcosa di grandioso stava accadendo sotto i suoi occhi. Una volta grattata tutta la patina argentata ne ha avuto la conferma: aveva vinto, aveva avuto la sua ricompensa. E non parliamo di pochi spiccioli, ma della rendita massima in palio con il tagliando di quella serie: 300mila dollari, che la vincitrice ha già provveduto a riscuotere presso la South Carolina Education Lottery.

Aveva 1 probabilità su 700mila di farcela ed è una vera fortuna, quindi, che questa fortuna sia spettata, tra tanti, proprio a lei, che ne aveva così disperatamente bisogno. Il karma esiste? Probabilmente sì. E, almeno per una volta, abbiamo l’assoluta certezza che un premio così importante sia finito in mano alla persona giusta. Una persona che adesso potrà dormire sonni tranquilli, almeno per un po’, grazie all’intervento, assolutamente provvidenziale, della dea bendata, che proprio non avrebbe potuto fare scelta più azzeccata.