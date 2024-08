Roma-Olympiacos, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Olympiacos è un’amichevole e si gioca sabato alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ultima amichevole prima della mini-tournée inglese per la Roma di Daniele De Rossi, rinfrancata dalle ultime notizie di calciomercato. Il club giallorosso è in assoluto uno dei più attivi e nel giro di pochi giorni ha sistemato l’attacco, assicurandosi il giovane talento argentino Matias Soulé, arrivato dalla Juventus dopo l’exploit durante il prestito al Frosinone, ed il capocannoniere dell’ultima Liga, il centravanti ucraino Artem Dovbyk, che la società dei Friedkin ha prelevato dal Girona per circa 38 milioni di euro.

Entrambi dovrebbero accomodarsi almeno in panchina nel test con l’Olympiacos, in programma a Rieti. Poi la Roma volerà per l’Inghilterra, dove nel giro di pochi giorni affronterà Coventry ed Everton.

Capitan Pellegrini è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e dovrebbe partire titolare, ma sarà la prima uscita stagionale anche per Cristante, Mancini, El Shaarawy e Celik, appena rientrati dalle vacanze. La Roma è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Tolosa, partita decisa da una rete di Gboho: nel match coi francesi si sono fatti male Smalling e l’ex Empoli Baldanzi, entrambi assenti contro i greci. L’Olympiacos, detentore della Conference League – lo scorso maggio contro la Fiorentina il club del Pireo ha sollevato il suo primo trofeo continentale – finora ha collezionato due vittorie (Mechelen e NEC), un pareggio (Al-Qadisiyah) e una sconfitta (Ajax) nelle amichevoli disputate da metà luglio in poi. In panchina c’è ovviamente Jose Luis Mendilibar, capace di vincere due coppe europee di fila con squadre diverse: il tecnico spagnolo non suscita bei ricordi ai tifosi giallorossi, visto che era l’allenatore del Siviglia nella finale di Europa League a Budapest nel 2023.

Come vedere Roma-Olympiacos in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Roma e Olympiacos, in programma sabato alle 17:00 allo stadio “Scopigno” di Rieti, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma è apparsa molto imballata nell’ultima amichevole e potrebbe non filare tutto liscio neppure contro l’Olympiacos. La sensazione è che neanche stavolta i giallorossi riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Roma-Olympiacos

ROMA (4-3-3): Svilar; Buba Sangaré, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Solbakken, El Shaarawy.

OLYMPIACOS (3-4-3): Anagnostopoulos; Biancone, Pirola, Koutsidis; Rodinei, Bakoulas, Papakanellos, Apostolopoulos; Martins, Kostoulas, Masouras.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1