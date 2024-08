I pronostici di sabato 3 agosto: Supertaça, Eliteserien e Allsvenskan

I pronostici di sabato 3 agosto, in Portogallo e in Turchia si assegnano i primi trofei: il Galatasaray di Icardi e Mertens sfida il Besiktas di Immobile.

In Portogallo e in Turchia oggi si assegnano i primi trofei stagionali: c’è in palio la Supercoppa nei match tra Sporting CP e Porto e tra Galatasaray e Besiktas. I campioni della Liga de Portugal per adesso sono riusciti a trattenere sia l’allenatore Amorim che il forte centravanti Gyokeres e partono leggermente favoriti sui Dragoes, che hanno detto addio a Sergio Conceiçao dopo sette anni, sostituendolo con il suo ex collaboratore Vitor Bruno. Quella di Aveiro è in ogni caso una sfida che dovrebbe regalare almeno due gol complessivi.

Le emozioni non dovrebbero mancare neppure ad Istanbul, dove il “Gala” delle vecchie conoscenze del nostro campionato (Icardi, Mertens, Torreira) dovrà vedersela con il Besiktas, squadra che ha investito parecchio sul mercato, assicurandosi l’ex cannoniere della Lazio e della nazionale azzurra Ciro Immobile. Alle Olimpiadi parigine scocca l’ora dei quarti di finale del torneo di calcio femminile: gli USA sono favoriti sul Giappone, ma anche Spagna e Francia avranno verosimilmente la meglio su Colombia e Brasile.

I pronostici sulle altre partite

Dopo il passaggio del turno nei preliminari di Champions League, il Bodo/Glimt vuole tornare a vincere anche in Eliteserien, con l’obiettivo di incrementare il vantaggio sulla seconda: prevediamo un successo netto contro l’Haugesund.

Si ricomincia a giocare anche in Scozia: gli Hearts of Midlothian ospitano i Rangers in una sfida che dovrebbe garantire almeno tre gol totali. Match potenzialmente prolifico anche quello tra Vasteras e AIK, valido per la diciassettesima giornata dell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sporting CP o pareggio e almeno due gol complessivi in Sporting CP-Porto, Supertaça, ore 21:15

Vincenti

USA (in USA-Giappone, Olimpiadi calcio femminile, ore 15:00)

(in USA-Giappone, Olimpiadi calcio femminile, ore 15:00) S pagna (in Spagna-Colombia, Olimpiadi calcio femminile, ore 17:00)

(in Spagna-Colombia, Olimpiadi calcio femminile, ore 17:00) Francia (in Francia-Brasile, Olimpiadi calcio femminile, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo/Glimt-Haugesund , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Hearts-Rangers , Premiership, ore 13:30

, Premiership, ore 13:30 Vasteras-AIK, Allsvenskan, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Midtjylland-Aalborg , Superligaen, ore 16:00

, Superligaen, ore 16:00 Galatasaray-Besiktas , Supercoppa di Turchia, ore 19:45

, Supercoppa di Turchia, ore 19:45 Canada-Germania, Olimpiadi calcio femminile, ore 19:00

Il “clamoroso”

• Viktoria Plzen vincente e almeno tre gol complessivi in Jablonec-Viktoria Plzen, 1.Liga, ore 17:00