Musetti-Auger Aliassime, l’azzurro per il bronzo olimpico: orario, tv, streaming, pronostico

Musetti-Auger Aliassime è un match valido per la medaglia di bronzo del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024: notizie, analisi, statistiche, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro uno Djokovic in missione, anche se malconcio e non al 100%, il margine di errore resta minimo. E quei pochi errori sono costati cari a Lorenzo Musetti, incapace di approfittare dei passaggi a vuoto del campione serbo, che ieri ha sbrigato la pratica in quasi due ore (6-4 6-2), raggiungendo Alcaraz in finale.

Il sogno di arrivare a giocare l’ultimo atto del torneo olimpico con lo spagnolo è dunque svanito per il talento carrarino, che avrà comunque la possibilità di salire sul gradino più basso del podio e regalare all’Italia una storica medaglia di bronzo nel singolare maschile. Molto dipenderà da come Musetti sia riuscito a metabolizzare la sconfitta contro Nole, visto che dovrà scendere in campo poche ore dopo la semifinale.

Se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime, al quale Alcaraz nell’altra semifinale ha concesso a malapena due game (6-1 6-1). Il nativo di Montreal sta pian piano recuperando la forma dei tempi migliori e i risultati ottenuti negli ultimi tornei sono lì a dimostrarlo: anche a Parigi ha dato il meglio di sé, eliminando due tennisti che lo precedono in classifica come Medvedev e Ruud. Poi la batosta, per certi versi abbastanza scontata, contro un ingiocabile “Carlito”. Momento positivissimo pure per Musetti, che dalla finale disputata al Queen’s un mese fa è sempre arrivato in fondo ai tornei (semifinale a Wimbledon, finale ad Umago).

L’ultimo precedente con Aliassime risale a novembre 2022, in Coppa Davis, e la spuntò in due set il canadese. Nei tre match giocati sulla terra rossa, tuttavia, il carrarino è in vantaggio 2-1, avendo avuto la meglio a Lione (2021) e Montecarlo (2022). La Francia gli porterà fortuna anche stavolta?

Dove vedere Musetti-Auger Aliassime in diretta tv e streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime sarà trasmessa sabato 3 agosto su Eurosport (canale 210 e 211 per gli abbonati Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com, Sky Go, NOW e DAZN, ma anche in chiaro sulla Rai. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 15:55.

Comparazione quote

La vittoria di Musetti è quotata a 1.76 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Over 19.5 game” è quotato invece a 1.34 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Musetti-Auger Aliassime: il pronostico

La delusione è tanta per la sconfitta contro Djokovic, ma Musetti deve fare un ultimo sforzo per portare a casa un risultato comunque storico. L’azzurro sul rosso ha più soluzioni e nel complesso è più forte di Aliassime ma rimane un giocatore imprevedibile: non sarebbe una sorpresa se i game totali fossero più di 19.