Juventus-Brest, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Juventus-Brest è un’amichevole e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nella seconda amichevole pre-stagionale la Juventus di Thiago Motta cercherà di archiviare il soprendente 3-0 rimediato nel primo test con il Norimberga, formazione che milita nella Serie B tedesca.

In Germania, una settimana fa, non ha funzionato quasi nulla ma le attenuanti ci sono tutte. In campo c’erano diversi elementi della Next Gen (da Barbieri a Gonzalez, passando per Hasa e Sekulov). E molti giocatori della prima squadra avevano appena fatto ritorno dalle vacanze post-Europei e Coppa america.

E poi servirà indubbiamente del tempo, a Vlahovic e compagni, per interiorizzare i dettami di gioco proposti dal tecnico italobrasiliano, la cui mentalità è per certi versi all’opposto di quella del predecessore Massimiliano Allegri. In attesa di ricevere notizie interessanti dal mercato – ci saranno sicuramente altri acquisti nonché nuove cessioni, tra cui quella probabilissima di Chiesa – Motta manderà in campo un undici meno sperimentale nell’amichevole con il Brest. I biancorossi sono stati la grande rivelazione dell’ultima Ligue 1 – hanno conquistato una storica qualificazione alla Champions League – in programma all’Adriatico di Pescara. Gli uomini di Eric Roy hanno collezionato due k.o. negli ultimi test, arrendendosi di misura al Laval, club di Ligue 2, ed al Napoli di Antonio Conte, che l’ha spuntata 1-0 grazie ad una rete di Raspadori. Nel 4-2-3-1 disegnato dall’ex allenatore del Bologna troveranno spazio Gatti e Djalò, mentre la mediana sarà composta da Locatelli e Thuram. In attacco Vlahovic – il centravanti serbo ha sbagliato un rigore con il Norimberga – sarà supportato dal talentino Adzic, uno dei nuovi acquisti.

Come vedere Juventus-Brest in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Juventus e Brest, in programma sabato alle 21:00 allo stadio “Adriatico” di Pescara, verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Juventus-Brest anche su DAZN.

Il pronostico

Lecito aspettarsi una Juventus più reattiva rispetto alla gara con il Norimberga. Bianconeri favoriti in un match in cui potrebbero però incassare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Brest

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Djalò, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Adzic, Sekulov; Vlahovic.

BREST (4-3-3): Bizot; Zogbé, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Martin, Camara; Del Castillo, Le Douaron, Pereira Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1