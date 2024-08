Manchester United-Liverpool, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Liverpool è un’amichevole e si gioca domenica all’01:30 (ora italiana): notizie, analisi, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’amichevole di lusso con il Liverpool è l’ultima prima del primo impegno ufficiale per il Manchester United. I Red Devils il prossimo 10 agosto avranno l’opportunità di incrementare il numero di trofei nella propria bacheca nel derby con il Manchester City, con cui si contenderanno il Community Shield, ossia la Supercoppa d’Inghilterra. La squadra di Guardiola arriverà all’appuntamento agguerrita, desiderosa di riscattare la sconfitta patita nell’ultimo match della scorsa stagione nella finale di FA Cup per mezzo degli odiati cugini.

Erik ten Hag, riuscito a scongiurare l’esonero in extremis proprio grazie a quel successo, rimane un osservato speciale ed il minimo passo falso, nella prossima stagione, potrebbe costargli carissimo. Nella trasferta statunitense il Manchester United ha ottenuto finora una sconfitta (2-1 con l’Arsenal) ed una vittoria, per 3-2 contro gli spagnoli del Betis. Due partite in cui il tecnico olandese ha dovuto fare i conti con gli infortuni: nel match coi Gunners si sono fatti male l’attaccante Hojlund e soprattutto il nuovo acquisto Yoro, che dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi. Il danese e il francese hanno raggiunto in infermeria Antony e Rashford, che ovviamente non prenderanno parte alla sfida di Columbia con il Liverpool. Stanno invece convincendo sotto tutti i punti di vista i Reds, da questa stagione allenati dall’ex tecnico del Feyenoord Arne Slot. Prima la vittoria di misura con il Betis (1-0) e poi quella in un test ancora più probante contro l’Arsenal, castigato dai gol di Salah e Fabio Carvalho (2-1): il grande protagonista dell’incontro di Philadelphia però è stato il giovane centrocampista Elliott, autore di ben due assist.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Manchester United e Liverpool, in programma giovedì all’01:30 al Williams-Brice Stadium di Columbia, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della partita che vedrà protagonisti gli uomini di Erik ten Hag e quelli di Arne Slot.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Forse è ancora presto per dirlo, ma Slot sembra aver già impresso il suo marchio su questo Liverpool, che ha ricominciato con il piede giusto, almeno a giudicare dalle prime amichevoli. I Reds dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta con il Manchester United, già alle prese con numerose assenze per infortunio. Probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Evans, Lindelof, Amass; Casemiro, Eriksen; Diallo, Mount, Mejbri; McTominay.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van den Berg, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Diogo Jota, Fabio Carvalho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1