Barcellona-Real Madrid, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Barcellona-Real Madrid è un’amichevole e si gioca domenica all’01:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Clásico d’oltreoceano è ormai diventato un appuntamento fisso ed anche quest’anno le due acerrime rivali Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi al MetLife Stadium di East Rutherford nell’ambito del Soccer Champions Tour, torneo al quale sta prendendo parte anche il Milan di Paulo Fonseca.

Sono stati proprio i rossoneri a rifilare ai campioni di Spagna e d’Europa in carica la loro prima sconfitta della stagione: nella notte tra mercoledì e giovedì i Blancos si sono arresi 1-0 al Diavolo, trafitti da una rete del nigeriano Chukwueze.

Il Barça, invece, ha avuto la meglio sul Manchester City dell’ex Guardiola ma solamente dopo i calci di rigore (2-2 nei tempi regolamentari). Hansi Flick, nuovo allenatore dei catalani, e Carlo Ancelotti hanno ovviamente mandato in campo due formazioni sperimentali ed imbottite di giovani, motivo per cui i risultati – come avviene spesso in questi casi – lasciano il tempo che trovano. Un Clásico però è sempre un Clásico e nessuna delle due ci tiene a perderlo, nonostante si tratti “solo” di un’amichevole estiva. Ancelotti chiederà molto probabilmente ai suoi di alzare un po’ i ritmi, visto che il primo impegno ufficiale non è lontanissimo: il prossimo 14 agosto a Varsavia, in Polonia, i Blancos si contenderanno la Supercoppa Europea con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Potrà invece permettersi qualche esperimento in più l’ex allenatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, arruolato dal presidente blaugrana Laporta al posto di Xavi.

Nel Real Madrid non ci sarà il nuovo acquisto Mbappé, al quale è stata concessa una vacanza più lunga dopo l’Europeo, ma negli ultimi giorni nel ritiro della squadra di Ancelotti sono comparsi i brasiliani Vinicius, Rodrygo e Militao. I due talentini Endrick e Guler, ad ogni modo, dovrebbero iniziare di nuovo dal 1′. Sponda Barcellona, non ci saranno sicuramente gli infortunati Pedri, de Jong, Araujo, Gavi e Ansu Fati e neppure i due freschi campioni d’Europa Ferran Torres e Yamal, che si stanno godendo le meritate vacanze.

Il pronostico

Malgrado le assenze dei big, dovremmo assistere ad un Clásico divertente, in cui entrambe andranno a segno. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre ed un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, I. Martinez, Lenglet, Baldé; Casado, Torre, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Victor.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Vallejo, Rudiger, F. Garcia; Modric, Martin, Ceballos; Guler, Endrick, Brahim Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2