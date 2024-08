Ultim’ora Inter, accordo UFFICIALE: è arrivato l’annuncio

“Dreame – si legge ancora sul sito della società nerazzurra – conosciuta per la sua tecnologia all’avanguardia e le soluzioni di pulizia altamente efficienti, si allinea perfettamente all’attitudine dinamica del Club nerazzurro. Questa collaborazione consente a Dreame di ampliare la propria influenza in Europa e oltre, grazie all’ampia visibilità dell’Inter a livello internazionale per aumentare la propria brand awarness”.

“Questa partnership con l’Inter è davvero entusiasmante per Dreame, poiché condividiamo con orgoglio lo spirito nerazzurro. Proprio come ammiriamo l’abilità senza pari della squadra, siamo determinati a portare lo stesso livello di eccellenza nella nostra tecnologia e siamo pronti a stabilire nuovi standard per superare i confini insieme”. Non si hanno ulteriori dettagli, in tutto questo, di quelli che potrebbero essere i vantaggi economici del club di Beppe Marotta con questo accordo. Però è sempre un accordo commerciale importante con la squadra che il prossimo anno, e cioè tra 15 giorni esatti, giocherà con il tricolore sul petto per tutto il campionato, che ha rinforzato la squadra con degli innesti di valore – anche se a parametro zero – e che sicuramente vuole ripetersi.