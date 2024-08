Brasileirao, i pronostici sulla ventunesima giornata: sfida a distanza Flamengo-Botafogo

Brasileirao, Mengao impegnato sul difficile campo del San Paolo: bianconeri pronti ad approfittare di un possibile passo falso.

Con una partita in meno il Flamengo di Tite al momento condivide la vetta della classifica con il Botafogo ed in questa giornata sarà impegnato sul difficile campo del San Paolo. I rossoneri però sono in salute e lo dimostrano le 4 vittorie di fila, compresa quella ottenuta in settimana nel match di Copa do Brasil (2-0) contro il Palmeiras, valido per l’andata degli ottavi di finale.

La coppa ha dispensato sorrisi anche al Tricolor Paulista, che con lo stesso risultato dei suoi prossimi rivali si è imposto sul Goias, ipotecando il passaggio del turno. Un successo salutare per gli uomini di Luis Zubeldia, che in campionato hanno raccolto solamente due punti nelle ultime due giornate. Il San Paolo vuole tornare a vincere anche nel Brasileirao e contro il Mengao punterà di nuovo sul fattore campo: al Morumbi è imbattuto da quasi due mesi ed una settimana fa ha fermato il Botafogo (2-2). Ci aspettiamo dunque una gara bloccata per larghi tratti, con il Flamengo che dovrebbe comunque riuscire ad evitare la sconfitta.

Di un eventuale passo falso del Flamengo potrebbe approfittare il Botafogo, che rispetto ai rossoneri ha un impegno sulla carta più abbordabile: il Fogao, dopo il pari con il San Paolo e la sorprendente sconfitta interna con il Cruzeiro, dovrebbe tornare a vincere in casa del disastroso Atletico Goianiense, ultimo in classifica e senza vittorie da metà giugno. Previsti almeno due gol complessivi.

Corinthians, riscatto con la Juventude?

La stagione del Corinthians finora non è positiva – il Timao è quindicesimo, quasi in zona retrocessione ed in coppa sarà costretto a vincere in casa del Gremio dopo lo 0-0 di giovedì scorso – ma i bianconeri dovrebbero strappare almeno un punto nel match casalingo contro la Juventude, reduce da due sconfitte consecutive.

Ghiotta occasione per l’Athletico Paranaense per avvicinare il settimo posto e la zona coppe: a Curitiba arriva il Gremio, molto discontinuo nell’ultimo periodo ma in ogni caso da prendere con le pinze, motivo per cui non è da escludere che vadano a segno entrambe. Equilibrio anche in Criciuma-Atletico Mineiro, mentre le sfide tra Vitoria e Cuiabà e tra Fluminense e Bahia potrebbero essere poco prolifiche.

Possibili vincenti

Flamengo o pareggio (in San Paolo-Flamengo, domenica 4 ore 02:30)

Botafogo (in Atletico Goianiense-Botafogo, domenica 4 ore 01:00)

Corinthians o pareggio (in Corinthians-Juventude, domenica 4 ore 21:00)

Brasileirao, le partite da almeno due gol complessivi

Atletico Goianiense-Botafogo, domenica 4 ore 01:00

Athletico Paranaense-Gremio, domenica 4 ore 21:00

La partita da almeno un gol per squadra

Criciuma-Atletico Mineiro, domenica 4 ore 01:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Vitoria-Cuiabà, sabato 3 ore 21:00

San Paolo-Flamengo, domenica 4 ore 02:30

Fluminense-Bahia, domenica 4 ore 21:00

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata a 2.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in San Paolo-Flamengo è è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

