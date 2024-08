Verstappen perde il primo posto: cambia la classifica in F1

Verstappen perde il primo posto e in questo modo cambia la classifica della Formula Uno. La pausa estiva fa venire a galla le statistiche

Max Verstappen è sicuramente ben saldo alla classifica piloti in questa stagione, ma rispetto agli altri anni il campionissimo olandese non sta dando spettacolo. Problemi alla macchina, un nervosismo che viene fuori negli audio con i box, e una situazione dentro la Scuderia che sicuramente non lo lascia tranquillo.

Insomma, poteva andare anche sicuramente peggio se non fosse che dentro la Red Bull c’è un pilota incredibile di quelli che hanno fatto e che faranno ancora per molto tempo la storia di questo sport. Certo, non sono bei momenti per la scuderia che da tre anni domina in maniera indiscussa, e sfruttando la pausa estiva, in questo mese di agosto che non ha in programma gare, allora il sito formulpassion.it ha tirato fuori delle statistiche sono tutto dire. E che mettono in evidenza quelli che sono stati reali e oggettivi problemi per Max.

Verstappen non è primo in questa classifica

“Se consideriamo i giri completati in questa prime 14 gare dell’anno la prima conferma è quella della McLaren, che guida questa particolare graduatoria grazie ad un’affidabilità perfetta e ad un ottimo rendimento dei propri piloti. Con 845 giri percorsi infatti Oscar Piastri è stato l’unico in griglia capace di completare il 100% delle tornate affrontate in stagione. Dietro di lui ci sono Fernando Alonso, a quota 840, e Lando Norris a 838. Il numero 4 della McLaren paga l’incidente con Max Verstappen avvenuto negli ultimi giri del GP d’Austria, che gli ha impedito di affiancare Piastri come leader di questa particolare graduatoria”.

E poi in casa Red Bull c’è anche la questione Perez, fanalino di coda in questa classifica per quanto riguarda i top-team. Il messicano, che quest’anno fino al momento ha fatto davvero male, ha chiuso 746 giri che sono 99 in meno rispetto al leader di questa speciale graduatoria. I due incidenti a Monaco e in Canada in questo caso hanno decisamente fatto la differenza.