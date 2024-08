Lotto, incastro perfetto: 2 numeri per oltre 100mila euro

Lotto, l’incastro è perfetto e arriva nel momento migliore dell’anno: bastano soli 2 numeri per centrare il colpo da oltre 100mila euro

L’incastro perfetto con il gioco del Lotto. Forse nel miglior momento dell’anno, visto che ci sono le ferie in mezzo, con vacanze annesse, e che quindi serve un poco di liquidità a tutti per stare davvero sereni. Insomma, qui vi sveliamo – anzi ce lo svela Agimeg.it – un altro modo per riuscire a vincere con quello che è il gioco più amato dagli italiani.

Sì, perché a questo fortunato giocatore della Toscana – la Terra dopo qualche giorno fa sono stati vinti al Lotto oltre un milione di euro – è capitata la combinazione perfetta, quella che succede una sola volta in un solo mese. Una vincita che si piazza al primo posto del concorso in questione e andiamo a vedere adesso, nel dettaglio, quello che è successo.

Lotto, 2 numeri per oltre 100mila euro

I fatti sono successi a Livorno, dopo con una giocata da 10 euro su due numeri (9 e 90) giocati sulla ruota Nazionale, il giocatore in questione ha vinto 108.695 euro. Ma come ci è riuscito? Beh, la risposta è abbastanza semplice per chi conosce il gioco, mentre non lo è per chi non sa i dettagli del Lotto.

Bene: il concorso del Simbolotto ogni mese viene abbinato a una ruota. E in questo caso è stato abbinato proprio all’undicesima del concorso. In tutto questo, insomma, è salita vertiginosamente la vincita portata a casa dal giocatore in questione che chissà, magari non lo sapeva nemmeno e se n’è accorto qualche ora dopo. Non che l’ambo secco su ruota secca non aveva già regalato delle soddisfazioni, ma in questo caso è cambiato davvero tutto e ha permesso di sfondare un muro importante, di quelli che difficilmente vengono rotti con questo gioco e con una cifra così bassa investita. Da parte della redazione del Ilveggente non possiamo che fare una cosa: i migliori auguri per questo colpo che sicuramente rimarrà nella storia.