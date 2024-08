Tennis, Musetti sogna finale e medaglia: i pronostici sulle semifinali olimpiche

Tennis, appuntamento con la storia per l’azzurro: tra lui e la finale olimpica c’è di nuovo Nole Djokovic. Nell’altra semifinale Alcaraz contro Aliassime.

Proprio come nell’ultima edizione di Wimbledon, tra la finalissima e Lorenzo Musetti c’è ancora lui, il “vecchio” Nole Djokovic, che a 37 anni vuole dimostrare di essere ancora il migliore e conquistare quella medaglia olimpica che continua a mancare nel suo immenso palmares. Per arrivare a giocare l’ultimo atto, però, il serbo dovrà vedersela con il carrarino: nelle ultime sei settimane l’azzurro ha fatto registrare 16 vittorie e 3 sconfitte, attraversando un vero e proprio stato di grazia.

Dopo la terza vittoria di fila sull’americano Fritz negli ottavi, Musetti ieri si è imposto anche sul tedesco Zverev, campione olimpico in carica e numero 4 al mondo. Ma più che altro hanno stupito la modalità con cui ha liquidato il nativo di Amburgo (7-5 7-5), mai in grado di contrastare il suo tennis vario. Djokovic invece è stato graziato nel secondo set da uno Stefanos Tsitsipas che ha sprecato diverse occasioni per aggiudicarsi quantomeno un parziale. Anche lui come Musetti finora non ha perso neanche un set, nonostante al termine della gara con il greco abbia lamentato un forte dolore al ginocchio appena operato. Nole ha comunque “avvisato” tutti dicendo che scenderà in campo anche contro il parere dei medici.

Poche settimane fa sull’erba riuscì a domare in 3 set un ottimo Musetti, ma lo scorso giugno al Roland Garros – sugli stessi campi dove va in scena l’Olimpiade – rischiò tantissimo, spuntandola solo al quinto.

Tanto basta, insomma, per dare fiducia all’azzurro – primo italiano a giocare una semifinale olimpica dal 1988 – che sta giocando benissimo e che può davvero sognare un’impresa di portata gigantesca.

L’outsider Aliassime per Alcaraz

Nell’altra semifinale si sfideranno il favoritissimo Carlos Alcaraz e l’outsider Felix Auger-Aliassime. Il canadese a sorpresa si è spinto fino al penultimo atto del torneo dopo aver superato due ostacoli come Daniil Medvedev e Casper Ruud. Una bella rivincita dopo i mesi bui per via degli infortuni, nei quali ha perso pure la top 10. Ed a Parigi avrà l’opportunità di vincere almeno una medaglia.

Sembra avere poche chance, tuttavia, contro un Alcaraz che nonostante gli alti e bassi sa innestare la giusta marcia nei momenti decisivi del match. Nel quarto di finale contro Tommy Paul lo spagnolo ha rischiato di andare al terzo, ma nel tie break ha dato – come al solito – il meglio di sé, rispedendo a casa l’americano. Due set verosimilmente gli basteranno per sistemare anche Aliassime, battuto 3-0 nell’ultimo Roland Garros.

Tennis, i possibili vincenti

Musetti in Djokovic-Musetti

Alcaraz in Auger Aliassime-Alcaraz

I pronostici sui games

Djokovic-Musetti (over 20,5)

Auger Aliassime-Alcaraz (under 23,5)

Comparazione quote

La vittoria di Musetti è quotata a 2.85 su Goldbet e Lottomatica e a 2.70 su su Snai. Auger Aliassime-Alcaraz under 23.5 games è quotato invece a 1.41 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.