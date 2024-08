Pisa-Inter, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Pisa-Inter è un’amichevole e si gioca venerdì alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si rinnova la sfida tra fratelli all’Arena Garibaldi di Pisa: sarà di nuovo Filippo contro Simone Inzaghi in un test tutto nerazzurro tra i padroni di casa, da quest’anno allenati dall’ex attaccante del Milan e della nazionale, e l’Inter. I campioni d’Italia in Toscana disputeranno la quarta amichevole dopo i successi ottenuti con Lugano, Pergolettese e Las Palmas: all’orizzonte ci sono le sfide con i sauditi dell’Al-Ittihad e con il Chelsea di Maresca.

Il protagonista indiscusso degli ultimi test dell’Inter è senza alcun dubbio il nuovo arrivato Taremi: l’attaccante, arruolato a parametro zero già dallo scorso gennaio dopo il mancato rinnovo con il Porto, ha già messo a segno 5 gol, di cui due contro il Las Palmas (uno su rigore). Toccherà ancora a lui guidare l’attacco nerazzurro contro il Pisa, in coppia con l’argentino Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia. Inzaghi, nel frattempo, ha riabbracciato altri due reduci dall’Europeo, il portiere titolare Sommer e Calhanoglu: nessuno dei due, ad ogni modo, scenderà in campo in quest’amichevole, essendo appena tornati dalle vacanze ed ancora senza ritmo partita. L’undici che il tecnico piacentino manderà in campo sarà comunque competitivo: in difesa giocheranno Bastoni e Acerbi, mentre il centrocampo sarà formato da Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco. Modulo quasi speculare per il Pisa di Pippo: sulla trequarti Tramoni e Vignato avranno il compito di innescare Bonfanti.

Come vedere Pisa-Inter in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Pisa e Inter, in programma venerdì alle 19:30 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter dovrebbe far registrare un altro successo ma è probabile che torni a subire almeno una rete come era avvenuto nei test con Lugano e Pergolettese.

Le probabili formazioni di Pisa-Inter

PISA (3-4-2-1): Guadagno; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, Piccinini, Marin, Beruatto; M. Tramoni, Vignato; Bonfanti.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Correa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3