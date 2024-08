I pronostici di venerdì 2 agosto: Olimpiadi, Zweite Liga e Superligaen

I pronostici di venerdì 2 agosto, a Parigi vanno in scena i quarti di finale del torneo di calcio: pericolo nipponico per la Spagna.

Entra nel vivo il torneo di calcio delle Olimpiadi parigine: terminata la fase a gironi oggi sono in programma i quarti di finale, da cui usciranno i nomi delle quattro semifinaliste, nonché quelle selezioni che si contenderanno una medaglia. La Spagna a sorpresa è arrivata seconda nel proprio gruppo – fatale la sconfitta nell’ultima giornata con l’Egitto – e dovrà fare attenzione al motivatissimo Giappone, che come la Francia finora ha ottenuto soltanto vittorie.

Non sarà una passeggiata, insomma, per la Rojita guidata da Santi Denia, comunque favorita per il passaggio del turno. Quella tra Francia e Argentina, invece, è una vera e propria finale anticipata: gli uomini di Thierry Henry fino a questo momento sono stati impeccabili a differenza dell’Albiceleste e dovrebbero avere la meglio sui sudamericani in una mini “rivincita” della finale mondiale. Può farcela anche il Marocco, che dopo lo storico quarto posto agli ultimi Mondiali vuole stupire anche alle Olimpiadi: gli USA sono un avversario alla portata di Hakimi e compagni.

I pronostici sulle altre partite

In questo fine settimana inizia anche il massimo campionato austriaco: il Salisburgo lo scorso maggio ha visto terminare il suo dominio che durava da 10 anni – è stato spodestato dallo Sturm Graz – e cercherà di debuttare con una vittoria in casa del modesto GAK 1902. Il suo nuovo allenatore è Pep Lijnders, ex collaboratore di Jurgen Klopp a Liverpool.

Gol in vista in Superligaen e Superettan: AGF-Sonderjyske ha tutta l’aria di essere una partita prolifica ma non dovrebbe deludere da questo punto di vista neppure il match tra Orebro e Ostersund. Occhio pure al derby cittadino tra Sparta Praga e Dukla Praga in Repubblica Ceca. Almeno una rete per parte, infine, nel primo anticipo di Zweite Liga, la cadetteria tedesca: il Colonia, retrocesso lo scorso campionato dalla Bundesliga, se la vedrà con una nobile decaduta come l’Amburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Giappone-Spagna, Olimpiadi, ore 17:00

Vincenti

Marocco (in Marocco-USA, Olimpiadi, ore 15:00)

(in Marocco-USA, Olimpiadi, ore 15:00) Francia (in Francia-Argentina, Olimpiadi, ore 21:00)

(in Francia-Argentina, Olimpiadi, ore 21:00) Salisburgo (in GAK 1902-Salisburgo, Bundesliga austriaca, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AGF-Sonderjyske , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Sparta Praga-Dukla Praga , 1. Liga, ore 20:00

, 1. Liga, ore 20:00 Orebro-Ostersund, Superettan, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Colonia-Amburgo , 2. Bundesliga, ore 20:30

, 2. Bundesliga, ore 20:30 Sundsvall-Utsikten , Superettan, ore 19:00

, Superettan, ore 19:00 Stade Nyonnais-Sciaffusa, Challenge League, ore 19:30

Comparazione quota totale (escluso clamoroso): 125.27 GOLDBET ; 124.87 SNAI; 125.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Egitto-Paraguay, Olimpiadi, ore 19:00