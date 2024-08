Grandi notizie per Sinner: i fan non vedono l’ora

Sinner, la conferma che tutti aspettavano è arrivata a mezzo social: i tifosi non stanno nella pelle, questa sì che è una splendida notizia.

Il timore più grande era che fosse una cosa tutt’altro che passeggera. Ma, per fortuna, il peggio sembra ormai alle spalle. Jannik Sinner è ufficialmente guarito dalla tonsillite che lo ha costretto a sventolare bandiera bianca alle porte delle Olimpiadi, tanto è vero che è già sbarcato in Canada ed è pronto a tornare in campo dopo qualche settimana di stop.

Rinunciare all’Open – che quest’anno si giocherà a Montreal, che con Toronto ospita, ad anni alterni, i campioni dell’Atp e della Wta – avrebbe creato non pochi problemi, per cui è una vera fortuna che l’azzurro si sia ripreso in tempo per il primo appuntamento di agosto. Lì lo scorso anno vinse il suo primo Masters 1000, perciò difende un bottino piuttosto consistente ed importante. Se le sue condizioni di salute non fossero migliorate, la classifica ne avrebbe inevitabilmente risentito.

Niente di tutto ciò, fortunatamente, è successo. Anzi, nel momento in cui il numero 1 del mondo ha annunciato la sua partenza per il Paese nordamericano, i tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo. Proprio perché, appunto, avevano temuto il peggio, in prossimità della parentesi sul cemento che, si spera, potrebbe regalare grandi soddisfazioni al barone rosso.

Sinner, ci siamo: è già tempo di fare il conto alla rovescia

Sinner è arrivato a Montreal nella serata di martedì e la sua partenza era stata spoilerata, per la verità, da una foto postata da Darren Cahill. Il coach di Jannik aveva pubblicato una foto inequivocabile in aeroporto e già quella aveva persuaso i sostenitori dell’azzurro della sua presenza in Canada.

Solo nel momento in cui è arrivata l’ufficialità, però, hanno realmente potuto gioire. “Bello ricominciare a colpire – ha scritto Sinner sui social – Non vedo l’ora di ripartire da qui“. Uno stop forzato, il suo, che non è piaciuto né al tennista e né al pubblico, rimasto a secco dalla fine di Wimbledon ad oggi. Fortuna, come dicevamo prima, che il peggio è ormai alle spalle.

Il cemento lo aspetta e sapremo a breve quali avversari incontrerà lungo il suo cammino al di là dell’Oceano. E se riuscirà, effettivamente, a difendere i punti vinti lo scorso anno a quelle latitudini. Manca poco, insomma: l’attesa è finita e tutto, finalmente, sta per tornare al proprio posto.