Lotteria, occhio allo spam: a volte si nasconde lì

Lotteria, alla dea bendata piace un sacco burlarsi dei giocatori. Si è nascosta in un luogo impensabile, che fatica è stata trovarla.

La fortuna si nasconde nei luoghi più impensabili. E lo sa bene una donna nel Michigan, la cui storia, nei giorni scorsi, ha lasciato a bocca aperta il mondo intero. Tanti giocatori avrebbero voluto essere al suo posto, ma tant’è: è la dea bendata a decidere chi meriti un suo bacio e chi, invece, sia destinato ad attenderla invano per sempre.

La donna di cui sopra l’ha trovata, questa fortuna, ma in un modo alquanto insolito. Un bel giorno, qualche tempo fa, aveva deciso di giocare a una delle tante lotterie del Michigan, la celebre Big Cash. Il suo biglietto purtroppo non si era rivelato vincente, per cui se ne era liberata senza troppi complimenti, nella speranza che la volta successiva, magari, sarebbe stata quella giusta. Invece no. La volta buona era stata proprio quella lì, sebbene lei non ne fosse ancora a conoscenza.

Un bel giorno, spulciando nello spam per liberare un po’ di spazio nella sua casella di posta elettronica, si era imbattuta in un’email sospetta. C’era scritto, nel corpo della mail, che aveva vinto un premio pari a 207mila dollari. Figurarsi, aveva pensato, convinta com’era che si trattasse di una trovata di qualche hacker, intenzionato a rubarle dati sensibili. Ancora una volta, invece, si sbagliava.

La fortuna gioca a nascondino: ha vinto ma non lo sa

Un sospetto continuava, però, a ronzarle in testa, tanto è vero che la 54enne della contea di Macomb si era messa subito a fare delle apposite ricerche sul web. E aveva scoperto non solo che quell’email era autentica, ma anche che era vero, verissimo, che si era aggiudicata quel premio stratosferico.

“Non sapevo che giocando a certi giochi online avrei vinto l’estrazione Second Chance, quindi sono rimasta confusa quando ho trovato nella mia cartella spam un’email della lotteria del Michigan che mi informava di aver vinto un premio jackpot Big Cash Second Chance da 207mila dollari“. Questo ha raccontato, più tardi, ai funzionari della lotteria, ancora incredula.

La dea bendata si era nascosta, nel suo caso, in un luogo impensabile, vale a dire nella casella di posta indesiderata. Quindi, non si sa mai: sempre meglio un controllo in più, anche nei luoghi che paiono più improbabili.