Nuovo forfait pesantissimo: per Sinner è tutto deciso

Nuovo forfait pesantissimo, quindi per Sinner sembra essere già tutto deciso. Il tennista azzurro pronto a riprendersi la scena

Le polemiche non sono mancate. Un eufemismo dire in questo modo visto quello che si è scatenato subito dopo la rinuncia ufficiale di Sinner alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite. Ma il tennista azzurro è già partito verso gli Stati Uniti per allenarsi al meglio e prepararsi in questo modo ai prossimo tornei.

Quello imminente è il Master 1000 di Montreal, in Canada. Dove Sinner, salvo clamorosi colpi di scena che all’orizzonte non ci sono, dovrebbe partecipare. E c’è una grossa novità: la rinuncia di Novak Djokovic che al momento è impegnato alle Olimpiadi. Il serbo, che non è che stia benissimo, non parteciperà al torneo di una settimana e quindi non potrà in nessun modo difendere il titolo. E questo apre le porte a Sinner, che come spiegato da tennisworlditalia.com, sarà testa di serie numero uno.

Il forfait di Djokovic apre le porte a Sinner

Sinner quindi guiderà il tabellone principale della manifestazione e il fatto di non aver addosso le fatiche parigine lo spinge senza dubbio ad essere il favorito. Anche perché la superficie è quella giusta alle sue caratteristiche: sul cemento Jannik si esalta e ci potrebbe regalare delle grosse soddisfazioni.

Al torneo di Montreal, al momento, sono sedici le teste di serie (sotto potrete vedere la classifica), ma non è sicuro al momento che tutti ci saranno. Soprattutto quell’Alcaraz, alle spalle dell’italiano, che è in corsa per la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Ecco, anche lui potrebbe prendere una decisione importante, vale a dire quella di non presentarsi. Vedremo quello che succederà.

Ecco, al momento, le 16 teste di serie: