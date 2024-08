Doppio scippo alla Ferrari: l’annuncio gela i tifosi

A Maranello e non solo sono rimasti letteralmente di sasso: annuncio inaspettato, dopo uno scippo ne arriva un altro.

Lo hanno corteggiato in tanti e nei modi più disparati, ma alla fine Carlos Sainz ha deciso, come noto già da qualche giorno, di sposare il progetto della storica Williams. Correrà con il team britannico a partire dalla prossima stagione, con buona pace di quanti sarebbero stati disposti a fare carte false pur di avere un cavallo di razza come lui nella propria scuderia.

Un ruolo determinante, in questo corteggiamento serratissimo, lo ha avuto senza ombra di dubbio James Vowles, che a Grove è team principal e che avrà dovuto affinare parecchio le sue doti persuasive, per assicurarsi la presenza dell’iberico in squadra e per sbaragliare l’agguerritissima concorrenza. L’ex capo delle strategie Mercedes lo aveva puntato da tempo, ma Sainz non era il solo pezzo da novanta nelle sue mire.

I britannici sono sulle tracce, adesso, non di un pilota, ma di un altro professionista sul mercato, vale a dire Adrian Newey. Anche la Ferrari è interessata all’ingegnere e dirigente sportivo britannico, per cui sarebbe un doppio scippo, nel caso in cui la Williams dovesse effettivamente riuscire a concludere pure questo accordo.

Dopo Sainz arriva lui: scippo bis, che smacco per Ferrari

Newey lascerà la Red Bull alla fine del 2024, dopo 20 anni di servizio, e ora come ora ci sono tantissimi cani all’osso. Oltre che a Maranello e Grove lo vogliono anche all’Aston Martin, per cui si tratterà di una vera e propria lotta tra titani.

Secondo l’ex pilota Johnny Herbert, il nuovo team di Sainz avrebbe però una chance in più rispetto alle altre scuderie interessate all’ingegnere, alla luce dei loro trascorsi negli anni Novanta.

“I piloti di solito sanno qual è il piano della squadra per il futuro – ha detto Herbert in un’intervista a TopOffshoreSportsBooks.com – e l’uomo di cui si è parlato molto è Adrian Newey. Carlos sa che Adrian Newey si unirà alla squadra? Sarebbe un grande colpo per la Williams. James Vowles è stato un’aggiunta fantastica alla squadra. Ha capito di cosa ha bisogno la Williams e sapeva benissimo che a loro serviva un pilota di alto livello. Alex è uno, ma Carlos sarà un’aggiunta molto importante per il futuro di questo team”.