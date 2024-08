Sporting CP-Porto, Supertaça: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Sporting CP-Porto è la sfida che mette in palio la Supertaça di Portogallo e si gioca sabato alle 21:15: notizie, analisi, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Spetterà come al solito alla Supertaça Cândido de Oliveira – ovvero la Supercoppa di Portogallo – a sollevare il sipario sulla stagione calcistica portoghese. All’Estadio Municipal di Aveiro si affrontano i campioni dell’ultima Liga de Portugal, lo Sporting CP di Ruben Amorim, e la squadra che ha conquistato la coppa nazionale, il Porto, da quest’anno guidato dall’ex vice di Sergio Conceiçao, Vitor Bruno.

I biancoverdi sono reduci da una stagione davvero positiva: hanno dominato il campionato chiudendo a +10 sui rivali cittadini del Benfica e sono riusciti a trattenere il loro allenatore, finito nel mirino dei principali club europei, tra cui il Liverpool. Amorim sarà dunque un valore aggiunto anche nella stagione che sta per iniziare, in attesa ovviamente di buone nuove dal mercato. L’acquisto più importante finora è il difensore belga Debast, arrivato dall’Anderlecht per 15 milioni di euro. In compenso, però, sono partiti Coates e Paulinho ed il “terrore” dei tifosi biancoverdi è che prima della fine del mercato possa fare le valigie anche il bomber svedese Gyokeres, assoluto protagonista della vittoria del titolo. Più tumultuoso invece il precampionato del Porto, la cui società è alle prese con problemi finanziari. Quasi certamente, dunque, partiranno diverse pedine, tra cui i richiestissimi Galeno – appetito dalla Juventus – e Francisco Conceiçao. Ad ogni modo, i Dragoes hanno fatto registrare solo vittorie nelle amichevoli disputate nelle ultime settimane, tra cui un roboante 4-0 all’Al-Nassr. Lo Sporting invece viene da un altrettanto confortante 3-0 rifilato ai baschi dell’Athletic Bilbao.

Come vedere Sporting CP-Porto in diretta tv e streaming

La sfida tra Sporting CP e Porto, in programma sabato alle 21:15 e valida per la Supertaça di Portogallo, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della partita che vedrà protagonisti gli uomini di Ruben Amorim e quelli di Vitor Bruno.

Comparazione quote

La vittoria dello Sporting è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

Entrambe hanno sorpreso in positivo negli ultimi test dimostrando di stare bene, motivo per cui è probabile che si possa assistere ad un match divertente e da almeno una rete per parte. Lo Sporting, tuttavia, sembra avere più certezze rispetto al Porto e lo si può considerare leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Porto

SPORTING CP (3-4-3): Kovacevic; Quaresma, Diomande, Inácio; Catamo, Morita, Hjulmand, Pedro Gonçalves; Quenda, Gyokeres, Trincao.

PORTO (4-2-3-1): Claudio Ramos; Joao Mario, Ze Pedro, Otavio, Martim Fernandes; Varela, Grujic; Borges, Nico Gonzalez, Jaime; Namaso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1