Tennis, a Parigi si comincia a fare sul serio: i pronostici sui quarti di finale

Tennis, entra nel vivo il singolare maschile nella capitale francese. Musetti cerca l’impresa contro il campione olimpico in carica: pronostici.

Entrano nel vivo le Olimpiadi del tennis nella capitale francese: oggi conosceremo i nomi dei 4 semifinalisti del singolare maschile. I due grandi favoriti per la medaglia d’oro, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, sono approdati tra i primi 8 e possono incontrarsi solo in un’eventuale finale (senza dubbio la più attesa a Parigi).

Attenzione, però, alle possibili sorprese. Tipo il nostro Lorenzo Musetti che, nonostante le fatiche di Umago – domenica scorsa ha debuttato a poche ore dalla finale disputata nel torneo croato – non ha lasciato per strada neanche un set nei match con Monfils, Navone e soprattutto Fritz: terzo successo consecutivo contro il numero 12 al mondo, battuto anche nell’ultimo torneo di Wimbledon. L’americano era partito forte, ma Musetti non si è fatto intimidire, iniziando a disorientarlo con le sue variazioni, ed alla fine l’ha spuntata 6-4 7-5. Per il carrarino, adesso, c’è il campione olimpico in carica nonché numero 4 al mondo Alexander Zverev. Il tedesco adora la terra parigina – due mesi fa si è arreso al quinto set ad Alcaraz nella finale del Roland Garros – e finora si è imposto senza problemi su Munar, Machac e Popyrin. Zverev è indubbiamente favorito ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per dare vita ad un match molto equilibrato, che potrebbe terminare al terzo set. Tra i due, peraltro, c’è un solo precedente e pure poco indicativo: due anni fa, a Madrid, Musetti fu costretto ad abbandonare il match contro il nativo di Amburgo per infortunio.

Per Djokovic c’è Tsitsipas

L’americano Tommy Paul si è rivelato più volte indigesto al numero 3 al mondo Carlos Alcaraz, battendolo due volte in cinque incontri (entrambe sul veloce canadese di Montreal e Toronto).

Sul rosso, tuttavia, lo statunitense potrà poco contro il giovane fenomeno spagnolo, appena uscito dal torneo del doppio giocato insieme al connazionale Rafa Nadal: immaginiamo un successo comodo da parte del campione murciano. Potrebbe essere più combattuta, invece, la sfida tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime: il canadese sta ritrovando man mano la giusta forma e ieri si è preso lo scalpo di Daniil Medvedev.

Il norvegese, che a Parigi ha giocato due finali, non potrà permettersi di sottovalutarlo, nonostante sia reduce da una sontuosa prestazione contro l’argentino Cerundolo. L’ultimo match è quello tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, due che nella capitale francese si sono affrontati anche in finale. Il serbo ha vinto tutti e 10 gli ultimi dieci incontri contro il greco e, malgrado non sia al 100% – ieri il tedesco Koepfer gli ha creato più d’un grattacapo – dovrebbe batterlo anche stavolta: almeno 21 i game complessivi.

Tennis, i possibili vincenti

Zverev in Zverev-Musetti

Ruud in Ruud-Auger Aliassime

Djokovic in Djokovic-Tsitsipas

I pronostici sui games

Zverev-Musetti (over 22,5)

Paul-Alcaraz (under 21,5)

Djokovic-Tsitsipas (over 20,5)

