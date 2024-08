Leclerc commuove tutti: tifosi Ferrari in lacrime

Leclerc commuove tutti: i tifosi della Ferrari in lacrime per le parole del monegasco in questo momento particolare della stagione

Sicuramente non è sempre stato un rapporto rose e fiori. Com’è giusto che sia, ovviamente: quando di mezzo c’è una competizione, nonostante si faccia parte della stessa squadra, qualcosa che non quadra ad uno piuttosto che ad un altro c’è sempre.

Ma il rispetto tra Carlos Sainz e Charles Leclerc non è mai mancato. Alla fine, anche se ci sono state delle discussioni, è sempre finita nel modo più corretto possibile, con una stretta di mano tra i due che non si sono mai scontrati pubblicamente. Come sappiamo, inoltre, da un paio di giorni è ufficiale quella che sarà la prossima avventura dello spagnolo, che è stato fatto fuori dalla Rossa per fare spazio a Lewis Hamilton. E, nello spazio di poco tempo, è arrivato il messaggio di quello che è il suo attuale compagno di squadra. Leclerc e Sainz divideranno la scuderia per un altro po’ di mesi e lo fanno in maniere ininterrotta dal 2021. Quindi insieme ne hanno viste tante.

Leclerc, ecco il messaggio per Sainz

Una mezza stagione ancora insieme: la parte finale per fare tutto il possibile anche per cercare di arrivare davanti a qualcuno nella classifica costruttori. E chissà, anche per cercare di vincere qualche altra gara. Sainz e Leclerc al momento sono distanti solamente 15 punti in classifica, anche se lo spagnolo ha disputato una gara in meno, quella di Gedda, quando è stato operato all’appendicite che lo ha tenuto fuori dai box. E poi, come ricordiamo, è tornato vincendo.

“Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura il prossimo anno Chili – le parole di Leclerc – abbiamo ancora mezza stagione per vivere altri grandi momenti da compagni di squadra”. Questo il messaggio del monegasco apparso sui propri profili social ufficiali. Un messaggio non lunghissimo ma che rende l’idea della stima, giusta e corretta, che c’è tra i due. E speriamo che da qui alla fine possano regalare qualche altra soddisfazione alla Rossa.