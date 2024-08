Olimpiadi calcio Parigi 2024: i pronostici sui quarti di finale

Olimpiadi calcio Parigi 2024, l’attesa “rivincita” della finale mondiale 2022 andrà in scena già ai quarti: notizie e pronostici.

E così la tanto attesa “rivincita” della finale mondiale di Qatar ’22 tra Francia e Argentina a sorpresa andrà in scena già nei quarti del torneo olimpico di calcio. L’Albiceleste di Javier Mascherano, infatti, si è dovuta accontentare del secondo posto nel proprio girone a causa della rocambolesca sconfitta all’esordio con il Marocco, in cui l’arbitro ha decretato il successo dei nordafricani addirittura due ore dopo la fine della partita, in seguito ad un controllo approfondito del Var.

L’Argentina, tuttavia, si è aggiudicata i due incontri successivi: prima il netto 3-1 all’Iraq e poi il 2-0 all’Ucraina hanno scacciato la paura. Essere arrivati secondi, ad ogni modo, significa che per arrivare in semifinale dovranno battere la favoritissima Francia di Thierry Henry.

I padroni di casa finora sono stati inarrestabili ed hanno collezionato tre vittorie su tre, senza subire neppure un gol. L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona nell’ultima giornata della fase a gironi contro la Nuova Zelanda (0-3) si è potuto permettere anche un ampio turnover, facendo riposare i big (Lacazette, ad esempio, è rimasto in panchina per tutto il tempo). Non stupisce che i bookmaker considerino favorita la sua selezione.

Francia e Argentina in ogni caso dovrebbero dare vita ad una sfida molto interessante ed equilibrata e non sarebbe una sorpresa se i Bleus incassassero il primo gol da quando è iniziata l’Olimpiade. Non riuscirà verosimilmente a tenere la porta inviolata neppure la Spagna di Santi Denia, arrivata clamorosamente dietro all’Egitto nel girone (decisiva la sconfitta nella terza giornata con i Faraoni). La Rojita rimane più forte ed alla fine secondo noi dovrebbe raggiungere la semifinale ma il Giappone, altra selezione che ha superato il proprio gruppo a punteggio pieno, le darà filo da torcere.

Le previsioni sulle altre partite

Il Marocco ha vinto il girone in cui era stata sorteggiata anche l’Argentina e può sognare una medaglia. Per gli uomini di Tarik Sektioui adesso ci sono gli USA, passati come secondi dietro alla Francia grazie alle due vittorie molto nette con Nuova Zelanda e Guinea. I nordafricani hanno qualcosa in più e gli si può dare fiducia ma la giovane selezione a stelle e strisce venderà cara la pelle in un match da almeno un gol per parte.

Previsto equilibrio anche in Egitto-Paraguay: i sudamericani si sono risollevati alla grande dopo il devastante 5-0 subito all’esordio contro i giapponesi e faranno leva sulla maggiore esperienza rispetto agli egiziani. Non è da escludere che i tempi regolamentari possano terminare in parità.

Olimpiadi calcio 2024, possibili vincenti

Marocco o pareggio (in Marocco-USA, ore 15:00)

Spagna (in Giappone-Spagna, ore 17:00)

Paraguay o pareggio (in Egitto-Paraguay, ore 19:00)

Francia o pareggio (in Francia-Argentina, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Egitto-Paraguay, ore 19:00

Francia-Argentina, ore 21:00

Olimpiadi calcio 2024, le partite da almeno un gol per squadra

Marocco-USA, ore 15:00

Giappone-Spagna, ore 17:00

