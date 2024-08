Bufera alle Olimpiadi: Federica Pellegrini va all’attacco

Bufera alle Olimpiadi: Federica Pellegrini, la Divina, non ci sta e va all’attacco. Ecco le parole della campionessa azzurra

La questione non è semplice, perché ognuno ha sicuramente il proprio pensiero e ognuno vive le cose come meglio crede. Di certo, Benedetta Pilato, giovanissima nuotatrice 19 enne arrivata quarta nella finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi, era felicissima del proprio risultato. Giusto così, o non giusto, è una questione personale e ognuno la può vivere come meglio crede. Certo, con un solo centesimo di secondo in più avrebbe conquistato la medaglia. Quindi siamo sicuri che un poco di amaro in bocca lo avrà avuto.

Vabbè, fatti personali. Poi ci limitiamo alla cronaca che ha portato alla ribalta Elisa Di Francisca. A “Notti Olimpiche“, l’ex campionessa ha commentato in questo modo le parole della Pilato: “Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”. E, come immaginabile, è venuta fuori una polemica assurda.

Bufera alle Olimpiadi, le parole della Pellegrini

Ribadendo il concetto che ognuno è libero di sentirsi come vuole dopo un quarto posto olimpico e che quindi ha il diritto di essere felice (e che il concetto espresso dalla Di Francisca è sicuramente errato nei modi), sono stati molti gli atleti che sono intervenuti sulla questione. E giustamente lo ha fatto anche la Divina Federica Pellegrini. Che per la prima volta, da 20 anni a questa parte, non ha preso parte alle Olimpiadi.

“Mi sento di dire una cosa sull’intervista di ieri sera di Benedetta Pilato … Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è ASSOLUTAMENTE così!! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! – ha ricordato la campionessa veneziana -. Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! LE MEDAGLIE piacciono a tutti ma … (e questo l’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! LE MEDAGLIE PESANTI arriveranno, Benny ha SOLO 19 anni!! LASCIAMOLA SOGNARE CIO’ CHE VUOLE!!!”.