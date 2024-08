Gratta e vinci online, bastano 3 euro per vincerne 200mila

Il nuovo Gratta e vinci online mette in palio premio da sogno: con una spesa di soli 3 euro è possibile vincere fino a 200mila euro.

La famiglia dei Gratta e vinci da 3 euro era già numerosa, ma un tagliando in più non guasta mai. E così, a Numeri fortunati, M’Ama Non M’Ama Linea PLUS, Super Portafortuna Linea PLUS e Super Sette e Mezzo Linea PLUS è andato ad aggiungersi, nei giorni scorsi, un biglietto nuovo di zecca.

Nuovo nella versione online, a voler essere precisi, considerando che questa serie esisteva già in versione cartacea. Il biglietto in questione si chiama Doppia Sfida Small e promette premi da sogno ai giocatori che decideranno di affidare ad esso i propri sogni di gloria e di ricchezza. Ha debuttato nel mondo virtuale nello scorso mese di luglio ed è stato possibile notare sin da subito che non ci sono variazioni significative, in termini di regolamento, rispetto alla sua variante “fisica”.

Il meccanismo è altrettanto semplice, motivo per il quale è plausibile che molte persone continueranno a sceglierlo proprio alla luce della sua interfaccia intuitiva e user friendly. E poi perché, a fronte di una spesa di soli 3 euro, permette di mettere in tasca premi golosissimi. Il più alto, pensate un po’, ammonta a 200mila euro. Non male, vero?

Premi da leccarsi i baffi con questo Gratta e vinci

Se la vincita massima ammonta a 200mila euro, è bene sottolineare che ci sono diversi altri premi in palio. I giocatori potranno ricavare, con Doppia Sfida Small, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500, 1000, 5mila e anche 10mila euro, motivo per il quale avranno ben più di una ragione per decidere di tentare la fortuna con questo grattino online.

Il gioco, dicevamo, è molto semplice. Come si evince dal regolamento, se nella sezione “I tuoi numeri” si trovano uno o più numeri vincenti, si vince in automatico il premio corrispondente o l’eventuale somma dei vari premi pescati. Il Bonus x3 triplica il premio, mentre a stabilire l’importo sarà la cifra riportata sotto la scritta “Premio”, sempre nell’area “I tuoi numeri”. Basterà trovare 3 importi uguali per aggiudicarsi quella cifra esatta e iniziare a sognare.

Con soli 3 euro sarà possibile portare a casa, dunque, fino a 200mila euro, che per un Gratta e vinci di questa fascia è un premio davvero molto interessante. Motivo in più, allora, per scegliere Doppia Sfida Small nella sua nuovissima versione online.