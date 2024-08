Berrettini, non è ancora finita: la storia si ripete

Berrettini, è evidente che certe cose non cambiano mai. Siamo alle solite, il copione non è ancora cambiato: fango su fango.

Due coppe in sette giorni, più un filotto di 20 set vinti consecutivamente, per un totale di dieci trionfi di fila. Sono numeri da urlo quelli che hanno scandito le ultime due settimane di Matteo Berrettini, che parrebbe finalmente – ma facciamo i dovuti scongiuri – tornato sulla cresta dell’onda.

Prima si è imposto all’Atp 250 di Gstaad, che era già il suo luogo del cuore perché è lì che vinse il suo primo titolo Atp. Poi ha sbaragliato la concorrenza a Kitzbuhel, regalandosi il decimo titolo in carriera ed eguagliando nientepopodimeno che un fenomeno del calibro di Adriano Panatta. Non male, dunque, per un tennista che a detta di molti era ormai finito. Perché queste e molte altre riflessioni simili circolavano sui social, come si ricorderà, quando il romano faceva coppia con Melissa Satta.

La sua ex è stata a lungo accusata di tutti i malanni dell’ex numero 6 del mondo, come se realmente la carriera di Matteo potesse dipendere dalla donna che aveva al suo fianco. Ed è triste notare che non è ancora finita. Che ancora oggi l’ex velina di Striscia la notizia continua a “pagare” un pegno altissimo per la sua precedente relazione con il campione originario di Roma.

Berrettini, che barba: Melissa Satta ancora nel mirino

Adesso la showgirl sta con il rampollo Carlo Beretta, ma il popolo dei social non sembra avere alcuna intenzione di darle tregua. Ogni volta che se ne presenta l’occasione, i detrattori tornano sul suo profilo ad infangarla, a puntarle il dito contro per le cose, che esulano dalla sua responsabilità, accadute nel 2023.

“Berrettini è rinato”, scrive qualcuno in calce alle ultime foto da lei postato, immagini che la ritraggono, felice e serena, tra le braccia del suo nuovo fidanzato. A riprova del fatto che ancora oggi qualcuno continua a pensare che l’allontanamento di Matteo dal circuito fosse dovuto a lei e non ai numerosi problemi fisici con i quali, suo malgrado, ha dovuto fare i conti a cavallo tra lo scorso anno e il 2024.

“Un’altra vittima”, ha osservato sprezzante un secondo utente, con una battuta che di certo non avrà fatto ridere nessuno. “Da quando Berrettini l’ha lasciata ha cominciato a vincere”, ha ironizzato un altro ancora, continuando con la storiella della donna mangiacampioni che, evidentemente, va ancora di moda. Ci sarà mai pace, è lecito chiedersi a questo punto, per Melissa?