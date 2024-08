10eLotto da record: un milione di euro con questi numeri

10eLotto da record: è la seconda vincita più alta di tutto il 2024. Ha portato a casa un milione di euro con questi numeri. Ecco dove

Niente Lotto, questa volta. Ma 10eLotto, che è una roba simile come sappiamo visto che sempre di numeri estratti parliamo e visto che sempre di gente che vince parliamo. Insomma, una bella botta di fortuna, che per molti è cambiare totalmente la propria vita.

Perché vincere un milione di euro è qualcosa di clamoroso. E un giocatore della Lombardia, così com’è stato spiegato da Agimeg.it, ci è riuscito. Un sogno vero e proprio in un paesino di 10mila anime nella provincia di Brescia, che si è regalato una gioia enorme. Il colpo grosso, quello che sì ti fa pensare a qualcosa di diverso per molto tempo (con questi soldi un investimento fatto bene ti potrebbe far vivere di rendita per molto tempo), è stato centrato a Botticino. Ma andiamo a vedere insieme, adesso, quelli che sono i dettagli.

10eLotto, ecco i numeri vincenti

Una schedina di 16 euro – quindi non è che poi sono stati pochi soldi, soprattutto vedendo il concorso – con un 9 centrato con la Modalità Frequente, quella che piace a tutti, e con dei numeri che hanno permesso di realizzare il grandissimo sogno. Questi quelli scelti: 2-5-11-17-19-23-24-27-32. E che hanno portato in cassa.

La vincita, come detto, è da record. Un milione di euro vogliono dire secondo colpo più alto dell’anno alle spalle solamente della vincita di Savona, centrata lo scorso 27 febbraio, che è valsa la bellezza di 2,5 milioni di euro. In tutto questo, da segnalare, anche un’altra importante vincita realizzata in questo caso a Milano: con una puntata di soli 4 euro è stato centrato un altro 9 da 100mila euro. Chiudono la questione i 20mila euro invece che sono stati vinti a Cerro Maggiore, un altro comune lombardo, sempre in provincia del capoluogo di Regione. Insomma, soldi per tutti in estate. Crediamo che onestamente non ci sia niente di meglio.