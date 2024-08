Sinner, giù le mani da Kalinskaya: parole al veleno

Anna Kalinskaya non si tocca, è su tutte le furie. L’attacco frontale è spietatissimo: “Questa cosa non ha senso”.

Matteo Berrettini ci è già passato e ha imparato, a sue spese, una lezione preziosissima. Che è meglio evitare, cioè, di dare in pasto al pubblico la propria vita sentimentale. Sulla sua relazione con Melissa Satta ne sono state dette di cotte e di crude, ragion per cui sta vivendo l’amore con Federica Lelli in modo completamente diverso, stando bene attento a proteggere la sua nuova fiamma dagli haters e ad evitare, soprattutto, nuove shitstorm.

Fermo restando che quando questo momento d’oro finirà – speriamo accada il più tardi possibile – anche l’influencer romana potrebbe ritrovarsi, suo malgrado, coinvolta nella mischia. Perché fanno presto, i detrattori, a puntare il dito contro fidanzate e fidanzati, quando qualcosa non va. Alla prima sconfitta, ci sarà sempre qualcuno pronto a sostenere che sport e amore non camminano di pari passo e che i sentimenti mal si coniugano con la fame di vittoria.

Non sembrava il tipo, ma anche Jannik Sinner alla fine ci è cascato. Se con Maria Braccini si era sempre mosso con grande discrezione, con Anna Kalinskaya si è esposto un po’ di più. E, in un attimo, la frittata era già fatta. Attenzione, però, perché i russi non sembrano disposti a perdonare le accuse che sono state mosse alla tennista nei giorni scorsi.

Anna non si tocca: “Questa cosa non ha senso”

Non ci è voluto molto perché il forfait di Jannik alle Olimpiadi venisse attribuito alle vacanze in Sardegna con Anna, ragion per cui qualcuno si è arrabbiato e non poco, quando si è reso conto di quello che stava succedendo in Italia.

A prendere le difese della ragazza è stata l’ex tennista russa Svetlana Kuznetsova, che si è lasciata andare ad uno sfogo ricco di spunti: “Era ovvio che Anna Kalinskaya sarebbe stata incolpata per il rifiuto di Jannik Sinner di partecipare ai Giochi Olimpici. Perché è ovvio: le ragazze dei giocatori famosi sono maggiormente sotto i riflettori. Anche Paula Badosa, la fidanzata di Stefanos Tsitsipas, è costantemente criticata. E qui tutto è aggravato dal fatto che Jannik è ora il numero uno al mondo, ha una forte rivalità con Carlos Alcaraz e Anna è apparsa nella vita di Sinner solo di recente”.

“Gli odiatori daranno a lei la colpa di eventuali fallimenti del tennista – ha continuato – Internet è già pieno di articoli, in Italia postano foto della coppia con didascalie beffarde: ‘Questa è la tonsillite di Sinner’. Ho anche visto commenti secondo cui Jannik si è ritirato dalle Olimpiadi a sostegno di Anna: dicono che il suo Paese è stato oppresso ai Giochi e lui si sta vendicando per lei. È completamente senza senso, ovviamente“.