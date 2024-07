Million Day, i cinque numeri vincenti: arriva 1 milione

Million Day, becca 5numeri su 5 e si porta a casa il malloppo grosso. Ecco quello che è successo a Torino. La vincita è incredibile

Sono tanti i giochi in circolazione che permettono agli italiani di sognare. Dal Lotto, del quale vi parliamo tutti i giorni o quasi, passando per il 10eLotto, continuando ovviamente con il Superenalotto e per i Gratta e Vinci e chiudendo, in questo caso, con il Million Day.

Sì, è stato proprio con questo gioco – così come ci racconta Torino Today – che nel capoluogo piemontese sono stati vinti una montagna di soldi che evidentemente cambiano la vita di una persona. Stavolta è stata una donna a vincere tutti questi denari: “Mi ha dato il biglietto e mi ha chiesto di controllare – spiega al sito citato prima Maurizio Vinnolo, proprietario dell’attività – perché credeva di aver vinto parecchio. La macchinetta mi ha segnalato quella vincita e io le ho detto: “Ma hai vinto un milione di euro”. E la signora, per tutta risposta, come se nulla fosse, ha detto questo: “Ah, allora avevo visto bene“. Una scena incredibile, con una capacità di riuscire a trattenersi che evidentemente non ha eguali.

Million Day, ecco i numeri vincenti

Il fatto è successo a Torino, come detto, nella zona di Corso Trapani. E non è la prima volta in questo periodo che vengono segnalate delle vincite importanti in quella parte della città piemontese. Il Million Day permette di giocare cinque numeri dall’1 al 55 e se questi vengono centrati si portano a casa i soldi. La signora in questione ha giocato 11, 18, 20, 22 e 27 che sono poi usciti tutti. Incredibile.

“Si tratta di una nostra cliente abituale – ha spiegato ancora Maurizio Vinnolo – una signora non benestante, tra i 50 e i 60 anni, che credo lavori qui vicino. Non è una grande giocatrice, la vediamo un paio di volte a settimana. L’altro giorno credo abbia giocato dei numeri casuali, che non hanno un significato particolare. Il nome? Non lo so e anche se lo sapessi – sorride – non ve lo direi“. Una somma del genere da quelle parti non l’hanno mai vinta, al massimo una volta sono stati portati a casa 100mila euro. Somme importanti, ma che non cambiano di certo la vita come però è successo questa volta. Auguri alla vincitrice.