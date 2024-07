10eLotto, trova l’oro con questa modalità: vincita record

10eLotto, chi cerca e spera trovo l’oro: con questa modalità ha portato a casa la seconda vincita più alta del 2024.

Non era mai accaduto niente di simile. Non a Botticino, comune in provincia di Brescia, per lo meno. Il che rende questa storia, per ovvie ragioni, ancor più incredibile, ancor più unica nel suo genere. Una storia alla quale, siete avvisati, potreste stentare a credere. Proprio perché, appunto, non è una di quelle cose che capitano tutti i giorni.

Siamo, come detto, in Lombardia, regione nella quale, nelle scorse ore, è stata registrata la seconda vincita al 10eLotto più alta del 2024. Il fortunato giocatore, del quale non si conosce l’identità, ha centrato la combinazione vincente e portato a casa, grazie alla sua intuizione pazzesca, una cifra di quelle che non si vedono esattamente tutti i giorni.

Con i numeri 2, 5, 11, 17, 19, 23, 24, 27 e 32 ha messo a segno un 9 Oro che gli ha fruttato, pensate un po’, la bellezza di 1 milione di euro. Aveva optato per la modalità frequente, che permette di partecipare a più estrazioni a intervalli di 5 minuti. È doveroso sottolineare, però, che il suo investimento non è stato del tutto irrisorio, anzi. Per potersi accaparrare questa cifra e tentare la fortuna più volte, ha speso una quarantina di euro circa, che ha comunque recuperato, come si evince chiaramente dal report dell’estrazione, in toto.

10eLotto, Frequente è meglio: ha vinto 1 milione

Non si conosce, dicevamo, l’identità di questo fortunatissimo giocatore. Il gestore del bar Arcobaleno di Botticino, Claudio Corvi, ha difatti spiegato a Brescia Oggi che durante l’estate sono tantissimi i clienti occasionali che fanno visita alla sua attività per tentare la fortuna.

E il titolare ha anche riferito che, in 35 anni di attività, non aveva mai visto niente del genere. Da quando ha aperto i battenti, questa è ufficialmente la vincita più alta che sia mai stata realizzata tra le mura del suo bar. Un momento speciale per il suo cliente, dunque, ma anche per lui e per sua moglie, che potranno ora godere della popolarità derivante da questa notizia sorprendente,

Sempre in Lombardia, ma stavolta a Milano e con una puntata di 4 euro, un altro giocatore ha messo a segno un 9 secco da 100mila euro. Altri 20mila sono finiti nelle tasche di un giocatore di Cerro Maggiore, che ha portato a quota 24,1 milioni di euro la somma che l’ultimo concorso del 10eLotto ha complessivamente dispensato in occasione dell’ultima estrazione.