Gesto assurdo di Marquez: Valentino Rossi senza parole

Gesto assurdo di Marc Marquez: il pilota spagnolo, rivale storico di Valentino Rossi, ha fatto questo. E il Dottore è senza parole

Non si sono mai amati. Stimati sì, perché in pista hanno sempre dato tutto e hanno lottato come pochi altri nella storia. Ma parlare di amicizia no, non è possibile. Il rapporto fuori tra Valentino Rossi e Marc Marquez non è mai decollato. Ma quello che è successo nei giorni scorsi è sicuramente da raccontare.

Una storia portata alla luce dal sito mowmag.com, che entra nei dettagli di una situazione paradossale. Succede che qualcuno si trova davanti uno dei più importanti piloti della storia della Moto Gp, che vuole chiedere un autografo, ma che non ha nulla in quel momento da farsi firmare. E allora questa persona si accorge di avere tra le mani qualcosa che a Marquez potrebbe anche non piacere, ma ci prova uguale, lo spagnolo rimane sempre un campione ed è bello averlo vicino. E quindi uno ci prova ugualmente. E il gesto lascia senza parole.

Il gesto di Marquez, Rossi senza parole

Marc Marquez quindi si ritrova davanti un casco di Valentino Rossi. E non lascia trasparire nessuna emozione. Qualcuno gli urla “non firmarlo, non firmarlo“, ma lui sorride di gusto e risponde in questo modo: “Perché non dovrei firmarlo” e poi procede all’atto pratico, mettendo la propria firma in calce su quel casco che probabilmente, in pista, gli ha dato molto fastidio nel corso degli anni.

Un segno di riavvicinamento? Si sa, quando passa il tempo anche le cose peggiori si mettono alle spalle. E anche l’età ti permette di vivere le cose in un modo diverso, magari con un certo distacco che prima non riuscivi ad avere. Insomma, un Marquez che ha cambiato decisamente atteggiamento e siamo sicuri che anche a Valentino Rossi sia arrivato questo video. Magari ci potrebbe essere un avvicinamento, che in alcuni momento della carriera sembrava qualcosa di impensabile. Ma lo sport è bello anche per questo, per quello che ti riesce a dare anche sotto l’aspetto umano. Vedremo come andrà a finire questa storia.