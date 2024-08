Sinner, ogni scusa è buona: le foto con lei scatenano la bufera

Non c’è pace per Jannik Sinner: il tennista azzurro è di nuovo sotto accusa. Stavolta c’entrano delle foto circolate sui social.

Jannik Sinner sapeva che sarebbe successo. Che il fatto di aver vinto uno Slam e di aver conquistato la vetta del ranking Atp non lo avrebbe certo protetto o reso inattaccabile. Ma che, anzi, lo avrebbe esposto a tempeste e intemperie ancor più violente. E così è stato, nel momento in cui ha annunciato che non avrebbe partecipato ai Giochi di Parigi 2024.

Le polemiche che ne sono scaturite, probabilmente, se le aspettava lui per primo. Era consapevole del fatto che certe scelte gli si potessero – ingiustamente – ritorcere contro, prima fra tutte quella di ufficializzare la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. Che, manco a dirlo, in men che non si dica si è trasformata nella “causa” (?) di tutti i suoi problemi.

Soprattutto della tanto dibattuta tonsillite che, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe ostacolato la partecipazione dell’azzurro alle Olimpiadi d’Oltralpe. E giacché ogni scusa è buona per attaccare i campioni, finanche quelli che hanno ottenuto risultati eccellenti come lui, le foto circolate sul web sono state usate contro di lui in maniera distorta, per confondere le idee agli utenti poco informati e per infangare, per mezzo di esse, il numero 1 del mondo.

Sinner nella bufera: di nuovo sotto accusa

La vacanza di Sinner e Kalinskaya in Sardegna è già bella che passata. I due tennisti si sono regalati qualche giorno di relax, come in tanti già sapranno, in Costa Smeralda, subito dopo Wimbledon, tra giochi in spiaggia, coccole e cene galanti.

Lei, si, ha rifiutato andare alle olimpiadi senza la sua bandiera, ma lui??? non aveva il mal di gola? pic.twitter.com/da2uI03l1j — ElenaBardet #HaStatoPutin #Bersagliera (@elena_bardet1) July 29, 2024



I paparazzi li hanno immortalati più e più volte, ma è già da un pezzo che i due ragazzi sono rientrati nei rispettivi quartier generali per riprendere gli allenamenti in vista della stagione sul cemento. Peccato solo che, qualche ora dopo l’annuncio relativo ai Giochi di Parigi, qualcuno le abbia “riesumate” per fare un po’ di disinformazione. Alcuni utenti le hanno postate sui social e decontestualizzate, alludendo al fatto che la tonsillite fosse d’impedimento per le Olimpiadi ma non per le vacanze con la sua dolce metà.

In un attimo, è esplosa la bufera. I male informati hanno abboccato all’amo, certi che Sinner si fosse fatto beccare, dopo il forfait a Parigi, in vacanza con la sua Anna, ignorando il fatto che quelle foto fossero in realtà antecedenti. Cosa che dimostra che ogni scusa è buona per attaccare gli atleti, soprattutto quelli che danno il meglio di sé ma ai quali, per qualche oscuro motivo, non si perdona nulla.