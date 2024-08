Ultim’ora Juve, addio in Arabia: Motta pronto a salutarlo

Calciomercato Juventus, Thiago Motta è pronto a salutarlo e nessuno si opporrebbe alla sua cessione. Destinazione Arabia Saudita

In casa Juventus è tempo davvero di grandi manovre. Molti sono arrivati, e un altro paio di colpi Cristiano Giuntoli ce li ha in canna, altri potrebbero partire, anche verso destinazioni esotiche.

Si è parlato di Rugani che potrebbe andare al Bologna – anche se per il momento non si è arrivato ad un accordo e l’operazione sembra essere in una fase morta – e si è parlato anche di Szczesny, destinato all’addio per lasciare lo spazio a Di Gregorio che da un pezzo si allena con Thiago Motta. Per il portiere polacco è quasi sfumata la pista che porta al Monza – visto che da quelle parti stanno pensando a Rui Patricio, ex Roma – ma potrebbe essere ancora viva quella araba. Così come anche per un altro elemento della Juventus che sembra destinato all’addio.

Calciomercato Juventus, Kostic in uscita

Il nome è quello di Kostic. L’esterno offensivo non convince più di tanto Motta che non si opporrebbe per nessun motivo ad una possibile cessione. Il giocatore, che è arrivato a Torino dal Francoforte, vorrebbe e potrebbe anche rientrare proprio in Bundesliga, dove qualche contatto c’è stato, ma non sono del tutto escluse, anzi sono quelle che al momento sono le più calde, un poco di piste arabe, magari potrebbe andare a raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, o Milinkovic-Savic all’Al-Hilal.

Di certo c’è una cosa: nessuno come detto si strapperebbe i capelli dentro la Juventus per un eventuale addio dell’esterno serbo, che ha passato una stagione tra molti bassi e pochi alti e che non sembra nemmeno convincere del tutto Motta, che sulle corsie esterne, anche vedendo la decisione su Chiesa, starebbe cercando altre caratteristiche. La Juve per il suo cartellino chiede almeno una decina di milioni di euro, forse qualcosa in più. Ma a quella cifra si potrebbe chiudere per il bene di tutti. Insomma, è una pista, questa in uscita, decisamente da seguire.