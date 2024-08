I pronostici di giovedì 1 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di lunedì 22 luglio, si conclude il secondo turno preliminare in Europa e Conference League: in campo anche l’Ajax di Farioli.

I turni preliminari delle tre principali competizioni continentali si apprestano ad entrare nel vivo. Entro stasera conosceremo i nomi delle squadre che avanzeranno al terzo turno di qualificazione di Europa League e Conference League, da quest’anno completamente rinnovate al pari della più prestigiosa Champions League.

In Europa League le luci dei riflettori sono puntate sull’Ajax dell’italiano Francesco Farioli, che dopo aver vinto “solo” 1-0 ad Amsterdam va a caccia di un successo più rotondo in casa dei serbi del Vojvodina, i quali possono ancora sognare un clamoroso sgambetto. I belgi del Cercle Brugge avranno invece bisogno del supporto del loro pubblico per risolvere la pratica Kilmarnock: gli scozzesi sette giorni fa sono riusciti a strappare un pareggio ed anche in Belgio, pur partendo sfavoriti – in trasferta sono meno efficaci – potrebbero vendere cara la pelle. Il Rijeka metterà verosimilmente fine alla “favola” del Corvinul Hunedoara, club che partecipa alla Serie B rumena, mentre il Rapid Vienna dovrebbe ottenere un’altra vittoria dopo il 2-1 rifilato al Wisla Cracovia in Polonia.

I pronostici sulle altre partite

In Conference League è previsto grande equilibrio tra i norvegesi del Brann e gli olandesi del GA Eagles: dopo lo 0-0 dell’andata in Norvegia è come una finale ed il fatto che nel paese scandinavo il campionato sia iniziato già da mesi potrebbe essere un fattore.

Per chi è in cerca di gol può guardare alla sfida tra il Trabzonspor e il Ruzomberok: i turchi hanno ipotecato la qualificazione ma attenzione agli slovacchi, che stavolta potrebbero riuscire a realizzare almeno una rete. Non mancheranno le emozioni neppure in Inter Club d’Escaldes-AEK Atene (all’andata è terminata 4-3 per i greci) e in Vaduz-St. Patrick’s. Molde e Panathinaikos, infine, faranno probabilmente fatica a tenere la porta inviolata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ajax vincente o pareggio e almeno tre gol complessivi in Vojvodina-Ajax, Europa League, ore 20:00

Vincenti

Cercle Brugge (in Cercle Brugge-Kilmarnock, Europa League, ore 20:00)

(in Cercle Brugge-Kilmarnock, Europa League, ore 20:00) Rijeka (in Rijeka-Corvinul Hunedoara, Europa League, ore 20:00)

(in Rijeka-Corvinul Hunedoara, Europa League, ore 20:00) Rapid Vienna (in Rapid Vienna-Wisla Cracovia, Europa League, ore 20:30)

(in Rapid Vienna-Wisla Cracovia, Europa League, ore 20:30) Brann o pareggio (in Brann-GA Eagles, Conference League, ore 19:00)

(in Brann-GA Eagles, Conference League, ore 19:00) Tromso (in Tromso-KuPS, Conference League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Trabzonspor-Ruzomberok , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Inter Club d’Escaldes-AEK Atene , Conference League, ore 18:30

, Conference League, ore 18:30 Vaduz-Sat. Patrick’s, Conference League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Silkeborg-Molde , Europa League, ore 19:15

, Europa League, ore 19:15 Botev Plovdiv-Panathinaikos , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Sabah-Maccabi Haifa, Conference League, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Paide Linnameeskond-Stjarnan, Conference League, ore 18:30