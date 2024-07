Gratta e vinci, istinto infallibile: un capriccio a sei zeri

Gratta e vinci, la sua storia ha fatto il giro del mondo per un motivo ben preciso: incredibile, è successo per davvero.

Non lo aveva premeditato. Non aveva programmato di recarsi lì di proposito per fare quello che poi, effettivamente, ha fatto. Tutto è accaduto rigorosamente per caso, nel più bello dei modi. Il che ha fatto sì che la sorpresa fosse ancor più grande e contribuito a rendere questo momento assolutamente indimenticabile.

Siamo nel Michigan, più precisamente nella contea di Sanilac. Qui vive l’uomo la cui storia, nei giorni scorsi, per il motivo che comprenderete a breve, ha fatto il giro del Paese e non solo. Il protagonista è un 32enne del posto che non ha mai giocato abitualmente alla lotteria o ai giochi a estrazione. Quel giorno, però, l’istinto gli ha dato il consiglio giusto.

Gli ha suggerito, cioè, di fare qualcosa che per lui era inusuale, ma che si è rivelato provvidenziale. Era in giro a fare delle commissioni quando, per un motivo che lui per primo non riesce a spiegarsi, si è fermato presso il negozio Scott’s Quick Stop, a Marlette, sulla North Van Dyke Road. Lì ha poi fatto, appunto, una cosa che gli ha cambiato la vita per sempre.

Gratta e vinci, la conferma è arrivata con l’app

“Quando mi sono fermato al negozio – ha raccontato più tardi ai funzionari della Lotteria – ho comprato 5 Gratta e vinci per capriccio“. Per capriccio, sì, avete capito bene. Mai pensando, naturalmente, che un capriccio potesse fruttargli la somma che ora è già al sicuro sul suo conto in banca.

“Ho iniziato a grattarli quando sono salito in macchina – ha spiegato ancora, al momento di riferire cosa fosse accaduto di preciso quel giorno – e quando ho visto il simbolo della stella con “1 milione” sotto sul mio biglietto Diamond Wild Time, non ci ho creduto”. Lo shock è stato talmente grande che, lì per lì, ha pensato che si trattasse di un malinteso.

“È stato solo quando la mia ragazza l’ha scansionato sull’app della lotteria e sullo schermo è apparso 1 milione di dollari che mi sono reso conto che avevo vinto davvero! È una sensazione incredibile”, ha spiegato infine, rivelando di non avere intenzione di fare alcunché di folle, con i soldi che la dea bendata gli ha elargito. Per il momento li metterà da parte e solo in futuro deciderà come investire il regalo più bello che il destino potesse fargli.