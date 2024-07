Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 1 agosto

Conference League, AEK Larnaca e Maccabi Haifa sono con un piede e mezzo fuori ma rischiano pure gli olandesi del GA Eagles: pronostici.

Con la carrellata di partite in programma giovedì 1 agosto si conclude il secondo turno preliminare, spalmato su più giorni come era avvenuto all’andata. Ricordiamo che pure la Conference League, insieme alle “sorelle maggiori” Champions League ed Europa League, è pronta a rifarsi il trucco. Niente più fase a gironi per come eravamo abituati a conoscerla ma un unico gruppo in cui ogni squadra giocherà sei partite – tre in casa e tre fuori – contro avversari diversi – che saranno decisi tramite sorteggio.

Arrivare a giocare la fase a girone unico è il sogno dei diversi club che in questo momento sono impegnati nei preliminari, tra cui i ciprioti dell’AEK Larnaca. I gialloverdi, tuttavia, una settimana fa sono stati travolti dagli ungheresi del Paksi (3-0) ed in casa dovranno realizzare un’impresa memorabile per evitare l’eliminazione: se ci riusciranno è tutto da vedere, ma stavolta dovrebbero riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara che promette gol. Chiamato a rimontare anche un altro club cipriota, il Pafos: in Lituania l’ha spuntata lo Zalgiris (2-1) ma i giochi in questo caso sembrano più che mai aperti. Equilibrio perfetto invece tra i norvegesi del Brann e gli olandesi del GA Eagles: nei Paesi Bassi il primo round si è concluso con un nulla di fatto e ora si deciderà tutto in Norvegia, dove i padroni di casa appaiono leggermente favoriti. Una delle vittorie più rotonde sette giorni fa è stata quella degli armeni del Noah contro i maltesi dello Sliema, seppelliti addirittura 7-0: qualificazione già decisa e si può dare nuovamente fiducia ai caucasici.

Le previsioni sulle altre partite

I rumeni del Cluj, guidati dell’ex centrocampista di Brescia e Chelsea Dan Petrescu, devono andare per forza a vincere in Bielorussia dopo il sorprendente 0-0 con il Neman Grodno: impresa alla portata.

Successo esterno probabile anche per lo Zurigo, che come all’andata (3-0) farà valere il maggior tasso tecnico contro gli irlandesi dello Shelbourne. Per quanto riguarda i gol, riflettori puntati sulla sfida tra l’Inter d’Escaldes, club di Andorra, e i greci dell’AEK Atene: la squadra del Principato nella capitale ellenica ha segnato 3 gol (4-3) e potrebbe dare filo da torcere ai gialloneri anche al ritorno. Gol in vista anche nel match tra gli azeri del Sabah e gli israeliani del Maccabi Haifa, travolti incredibilmente 3-0 sul campo neutro di Kisvarda: i biancoverdi, che nella scorsa edizione furono eliminati dalla Fiorentina nella fase ad eliminazione diretta, sono con un piede e mezzo fuori.

Conference League, possibili vincenti

AEK Larnaca o pareggio (in AEK Larnaca-Paksi, ore 18:00)

Pafos (in Pafos-Zalgiris, ore 18:00)

Brann o pareggio (in Brann-GA Eagles, ore 19:00)

Noah (in Sliema Wanderers-Noah, ore 19:00)

Cluj (in Neman Grodno-Cluj, ore 20:00)

Zurigo (in Shelbourne-Zurigo, ore 20:45)

La partita da almeno tre gol complessivi

Ararat Armenia-Zimbru Chisinau, ore 17:00

Levadia Tallinn-Osijek, ore 18:00

Inter d’Escaldes-AEK Atene, ore 18:30

Vaduz-St. Patrick’s, ore 19:30

HB Torshavn-Hajduk Spalato, ore 21:00

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Bravo-Zrinjski Mostar, ore 17:00

Sabah-Maccabi Haifa, ore 18:00

Torpedo Kutaisi-Omonia Nicosia, ore 19:00

DAC 1904-Zira, ore 20:30

Comparazione quote

La vittoria del Noah è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” in Sabah-Maccabi Haifa è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

