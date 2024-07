Lotto, bastano tre numeri per la vincita da 30mila euro

Lotto, bastano solamente tre numeri per la vincita da oltre 30 mila euro. Ecco i dettagli di una schedina che rimane nella storia.

Il gioco del Lotto non si ferma mai e continua ad andare avanti al ritmo delle 4 estrazioni settimanali, come succede ormai da più di un anno a questa parte. E così come continua il gioco continuano le vincite incredibili che siamo qui, ancora, a raccontarvi.

In questo mese di luglio è successo di tutto e anche in questo ultimo giorno viene fuori una vincita incredibile. Certo, non è come quella di oltre un milioni di euro che vi abbiamo raccontato una settimana fa centrata in Toscana. Però parliamo anche in questo caso di tantissimi soldi che son solamente 8 euro investiti vengono moltiplicati per tantissime volte. Andiamo quindi a scoprire i dettagli di questa meravigliosa vincita riportando la notizie di Agimeg.it.

Lotto, ecco i dettagli della schedina

Siamo ad Oppeano, un comune in provincia di Verona. Bastano 3 numeri in una schedina di 8 euro totali per riuscire a portare a casa la bellezza di 31.750 euro. Un terno secco centrato sulla ruota di Venezia – che a quanto pare è una delle più fortunate negli ultimi giorni – che permette al fortunato e sconosciuto, per ora, vincitore, di riuscire a cambiare radicalmente il senso della sua estate e anche del resto dell’anno. Una vacanza ci esce sicuro e ancora qualcosa in più con tutti questi soldi. E non è detto che sia finita qui. Chissà, magari esce fuori anche qualche altro sfizio che non conosciamo.

Lotto e basta? No no, parliamo anche del 10eLotto. Probabilmente, visto che è quella che va per la maggiore, con la formula della modalità frequente, vale a dire quella di un’estrazione ogni cinque minuti. In questo caso rimaniamo nel Veneto ma ci spostiamo da Verona a Venezia: basta un 4 per vincere la bellezza di 6 mila. Di questa scommessa, però, non si conoscono ulteriori dettagli, ma il succo, comunque, rimane lo stesso.