Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 1 agosto

Europa League, Braga e Trabzonspor danno l’impressione di avere la qualificazione al terzo turno già in tasca: notizie e pronostici.

Uno dei successi più netti, una settimana fa, è stato quello ottenuto dai norvegesi del Molde sul Silkeborg. Il 3-1 rifilato dagli uomini di Erling Moe alla formazione danese equivale ad una sorta di ipoteca sulla qualificazione al terzo turno di Europa League, il penultimo preliminare prima della fase a girone unico (anche la seconda competizione continentale per ordine d’importanza si prepara ad una vera e propria rivoluzione).

Il fatto che l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, sia in pieno corso di svolgimento ha finito per fare la differenza: Molde sicuramente più forte ed in palla del Silkeborg ma anche in Danimarca potrebbe fare fatica a tenere la porta inviolata, dal momento che i padroni di casa dovrnano per forza attaccare per tentare di ribaltare il risultato. I gol non dovrebbero mancare neppure nella sfida tra Elfsborg e Sheriff Tiraspol: in Transnistria l’hanno spuntata gli svedesi grazie ad un calcio di rigore realizzato nel finale da Hedlund ma l’1-0 tiene ancora in vita le speranze dei moldavi, costretti a vincere con almeno due gol di scarto in Svezia.

Braga e Trabzonspor non hanno deluso le attese, avendo la meglio 2-0 su due avversari alla portata come Maccabi Petach Tikva e Ruzomberok, entrambe sconfitte 2-0: i portoghesi non correranno rischi contro gli israeliani – ci sono buone possibilità che facciano registrare un altro clean sheet – mentre gli slovacchi potrebbero dare filo da torcere ai turchi. In Scozia il Cercle Brugge non è andato al di là di un pareggio contro il Kilmarnock (1-1), che obbliga i belgi a vincere il match di ritorno con qualsiasi punteggio: vittoria alla portata ma occhio all’orgoglio del club scozzese.

Le previsioni sulle altre partite

Per il Panathinaikos non è stata una passeggiata contro il Botev Plovdiv e il 2-1 dell’andata non consente ai greci di dormire sonni tranquilli in Bulgaria, in un’altra gara da almeno tre gol complessivi.

Prosegue il momento magico dei rumeni del Corvinul Hunedoara, capaci di fermare anche i croati del Rijeka davanti al proprio pubblico (0-0): la loro “favola”, tuttavia, dovrebbe terminare in Croazia, dove gli uomini di Zeljko Sopic avranno verosimilmente la meglio sulla formazione che milita nella cadetteria rumena. Favorito, infine, anche il Rapid Vienna: i biancoverdi austriaci faranno valere con ogni probabilità il fattore campo con il Wisla Cracovia, già piegato 2-1 in Polonia.

Europa League, possibili vincenti

Elfsborg (in Elfsborg-Sheriff Tiraspol, ore 19:00)

Braga (in Maccabi Petach Tikva-Braga, ore 19:30)

Cercle Brugge (in Cercle Brugge-Kilmarnock, ore 20:00)

Rijeka (in Rijeka-Corvinul Hunedoara, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Elfsborg-Sheriff Tiraspol, ore 19:00

Trabzonspor-Ruzomberok, ore 19:30

Botev Plovdiv-Panathinaikos, ore 20:00

Rapid Vienna-Wisla Cracovia, ore 20:30

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Silkeborg-Molde, ore 19:15

Botev Plovdiv-Panathinaikos, ore 20:00

Comparazione quote

La vittoria del Braga è quotata a 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Gol” in Botev Plovdiv-Panathinaikos è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

