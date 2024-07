Liverpool-Arsenal, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Arsenal è un’amichevole e si gioca giovedì all’01:30 (ora italiana): notizie, analisi, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Iniziano i primi gustosi antipasti della Premier League 2024-25, che aprirà i battenti il prossimo 17 agosto. C’è grande curiosità attorno al “nuovo” Liverpool di Arne Slot, l’ex allenatore del Feyenoord che ha accettato di raccogliere il testimone dalle mani di Jurgen Klopp. Un’eredità pesantissima, se teniamo conto del fatto che il tecnico tedesco nei nove anni in cui è stato alla guida dei Reds è stato capace di vincere praticamente tutto e che per la tifoseria era diventato una vera e propria istituzione.

Il Liverpool inora ha disputato due amichevoli, facendo registrare una sconfitta e una vittoria. Nel test a porte chiuse con il Preston North End a sorpresa ha perso 1-0 nonostante in campo ci fossero gente del calibro di Salah e Szoboszlai. I Reds si sono poi parzialmente rifatti nell’amichevole con il Betis, battuto 1-0 grazie ad un gol del fantasista ungherese: non sono passati inosservati il nuovo assetto tattico (4-2-3-1) e l’elevata percentuale relativa al possesso palla. Slot, tuttavia, attende notizie dal mercato. Il Liverpool è l’unica squadra della Premier League a non aver ancora ingaggiato un giocatore per la prima squadra. Salah e compagni dovranno comunque alzare l’asticella nel test di Philadelphia con l’Arsenal, che nell’ultimo impegno della sua tournée americana ha piegato 2-1 il Manchester United (in gol i due brasiliani Martinelli e Gabriel Jesus). Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha appena accolto l’ex difensore del Bologna Riccardo Calafiori, ma contro i Reds non ci saranno Rice, Saliba, Raya, Saka e Ramsdale, ancora in vacanza dopo aver preso parte all’Europeo. Tante assenze anche nel Liverpool, privo di ben 14 elementi.

Come vedere Liverpool-Arsenal in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Liverpool-Arsenal, in programma giovedì all’01:30 al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della partita che vedrà protagonisti gli uomini di Arne Slot e quelli di Mikel Arteta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Arsenal ha dimostrato di essere già in palla contro il Manchester United e dovrebbe approfittare delle tante assenze nella difesa del Liverpool: le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Liverpool-Arsenal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Bradley, Quansah, van den Berg, Tsimikas; Endo, Morton; Salah, Szoboszlai, Elliott; Diogo Jota.

ARSENAL (3-5-1-1): Hein; White, Timber, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Nwaneri; Gabriel Jesus, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2