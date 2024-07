Nadal è una furia: annuncio sul ritiro

Nadal è una furia: dopo la sconfitta contro Djokovic alle Olimpiadi il campione spagnolo ha perso le staffe. Annuncio sul ritiro

La fine di un’era? Sì, più passa il tempo e più si avvicina l’addio, anche perché le sconfitte cominciano ad essere davvero pesanti. Rafa Nadal è ad un passo dallo smettere con il tennis. Lo sappiamo da un poco di tempo e ci abbiamo fatto il callo, ormai, anche se è sempre difficile lasciare andare chi ci ha fatto sognare.

Lo spagnolo ha fatto la storia di questo sport e su questo non ci possono essere davvero discussioni. Ma il tempo, l’età, passa per tutti e la sensazione è che sia arrivato appunto quel momento per mettere la parola fine. I giornalisti infatti glielo hanno chiesto anche dopo la sconfitta contro Djokovic a Parigi. Ma la risposta di Rafa è stata quasi inaspettata. Una furia. Ha perso la pazienza, rispondendo a muso duro all’ennesima domanda su quando deciderà di smettere. Però c’è da dire che i giornalisti fanno solamente il proprio lavoro. Capiamo la frustrazione, però da uno come lui ci si attende comunque sempre qualcosa. Anche un annuncio diverso da quelli che ha sempre dato fino al momento.

Nadal è una furia, ecco la reazione

Dicevamo: alla fine del match contro Djokovic è stato chiesto appunto a Nadal se ha pensato e se pensa ancora al ritiro. La sua reazione è stata incredibile. “Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni volta che scendo in campo, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere”.

“Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino a quel momento non potete chiedermi se mi ritiro oppure no“. Insomma, ha messo le cose in chiaro Nadal. Ma sappiamo tutti, e ripetiamo purtroppo, che la fine di un’era è ormai vicinissima.