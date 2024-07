Conference League: i pronostici sulle partite di mercoledì 31 luglio

Conference League, tra i risultati più sorprendenti usciti fuori una settimana fa c’è la sconfitta dell’Austria Vienna: pronostici.

Chi rischia una clamorosa eliminazione già nel secondo turno preliminare della Conference League 2024-25 è l’Austria Vienna, all’andata sconfitta a sorpresa 2-1 in Finlandia dall’Ilves. Se i biancoviola possono sperare ancora nella qualificazione è grazie al gol del difensore brasiliano Galvao al 90′, che ha evitato un passivo ancora più pesante: gli austriaci adesso devono vincere con almeno due gol di scarto per scongiurare i supplementari. Missione tutt’altro che impossibile, considerato che nel fine settimana si sono letteralmente scatenati rifilando 6 gol al Saalfelden in coppa nazionale.

Gli svedesi dell’Hacken una settimana fa hanno preso a pallate i lussemburghesi del Dudelange ed hanno già la qualificazione in tasca: il divario è apparso son da subito molto ampio (2-6) tra le due squadra e le possibilità di assistere ad una vittoria in goleada anche nel match di ritorno in Svezia sembrano essere alte.

I lettoni dell’Auda dovranno invece difendere tra le mura amiche il risicato ma preziosissimo 2-1 ottenuto all’andata in casa del Cliftonville ed hanno tutte le carte in regola per ripetersi. Stesso discorso per gli ungheresi del Fehervar, che sfrutteranno il fattore campo per avanzare al turno successivo: gli azeri del Sumqayit, battuti 2-1 nel Caucaso, non fanno paura. I serbi del Radnicki dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta contro i cugini montenegrini del Mornar, che sette giorni fa si sono arresi di misura (1-0), mentre è previsto di nuovo equilibrio nella sfida tra Spartak Trnava e Sarajevo, che all’andata hanno pareggiato 0-0.

Conference League, possibili vincenti

Auda (in Auda-Cliftonville, ore 17:00)

Fehervar (in Feherver-Sumqayit, ore 19:00)

Austria Vienna (in Austria Vienna-Ilves, ore 20:30)

Radnicki o pareggio (in Mornar-Radnicki, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Auda-Cliftonville, ore 17:00

Hacken-Dudelange, ore 19:00

Austria Vienna-Ilves, ore 20:30

Conference League, la partita da meno di tre gol complessivi

Spartak Trnava-Sarajevo, ore 20:30

La vittoria del Fehervar è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Spartak Trnava-Sarajevo è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

