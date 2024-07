Gratta e Vinci, evitate questo tagliando: nell’ultima settimana ha già dato

Gratta e Vinci, la settimana dal 22 al 28 luglio è stata straordinaria per un tagliando che magari ora è meglio evitare.

Nei giorni scorsi abbiamo domandato all’Intelligenza Artificiale se c’è qualche trucchetto per scovare i Gratta e Vinci con premi, pur sapendo di porre una domanda a cui non ci può essere una risposta vera. L’IA non si è però tirata indietro e ha dato alcuni suggerimenti che in parte possono anche essere accettati.

Il primo consiglio è quello che spesso scriviamo anche qui: controllare accuratamente le probabilità di vincita di ogni singolo tagliando. Ogni tipo di Gratta e Vinci ha diverse probabilità di vincita, che sono indicate sul retro del biglietto o sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Scegliere biglietti con probabilità migliori può aumentare leggermente le possibilità di vincita. Si tratta di un incremento ridicolo delle possibilità di vincita, ma tanto vale provarci ben sapendo che in ogni caso sono molte di più le volte in cui si perde che le rare in cui si vince: mettetevelo sempre bene in testa per evitare di buttare soldi. Un conto è buttare qualche euro e sognare, un altro è purtroppo cadere nella trappola della ludopatia.

Un altro consiglio per chi vuole sognare con pochi euro è questo: se molti dei premi principali di un tagliando sono già stati vinti, potrebbe essere meglio scegliere un altro Gratta e Vinci. Se è vero che si parla di grandi numeri, un fondo di verità il discorso ce l’ha comunque. E così andando a vedere le vincite dell’ultima settimana si può scoprire che c’è un biglietto che ha “già dato”. E che per mera statistica difficilmente regalerà un altra vincita milionaria nei prossimi giorni.

Gratta e Vinci, ecco i tagliandi più vincenti della scorsa settimana

Nell’elenco delle Top vincite della settimana che va dal 22 al 28 Luglio 2024 troviamo come grande protagonista il biglietto “Il Miliardario Mega”. Questo tagliando ha infatti regalato ben due milioni di euro in Piemonte, ad Alessandria (AL) in corso Venti Settembre 39 e 500mila euro in Umbria, ad Attigliano (TR).

Si tratta di un biglietto che anche nella settimana precedente aveva regalato parecchi premi, ben cinque da 20mila euro a Cagliari, Fermignano, Bologna, Trani e Prato. Insomma, la fortuna di questo tagliando per i prossimi giorni potrebbe essersi esaurita.

In Toscana a Bagno a Ripoli (FI) in via Roma 145 c’è una persona che ha cambiato vita centrando il “Turista per sempre”.

Gli altri premi più sostanziosi dell’ultima settimana sono stati i seguenti: