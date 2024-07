Dazn, basta un trucchetto per pagare due spicci: l’offerta segreta

Dazn, basta un trucchetto per risparmiare un bel po’ di soldini per vedere il prossimo campionato di Serie A. Ecco l’offerta segreta

Sono state tantissime le polemiche, soprattutto nel corso delle ultime settimane, per quelli che sono stati gli aumenti piazzati da Dazn per vedere il prossimo campionato di Serie A. Sì, è vero che l’offerta si è arricchita e anche di molto, però non con il calcio che in Italia, ovviamente, è lo sport nazionale. Quindi senza Champions League per molti è difficile pensare di pagare quelle cifre.

Detto questo, nei giorni scorsi grazie al giornalista Gabriele Chiocchio, vi abbiamo parlato di un metodo che ci sarebbe per riuscire ad abbassare a anche sensibilmente il costo dell’abbonamento. E adesso, lo stesso giornalista, ha spiegato in un altro post sul proprio profilo X quello che è un altro trucchetto per non spendere quella montagna di soldi che Dazn chiede per vedere gli eventi dal vivo. E andiamo a scoprirlo insieme.

Dazn, ecco il trucchetto

“Aggiornamento di questo thread con una nuova soluzione per i 3 mesi che non si coprono con il TV Box (6 mesi a 149 euro, come spiegato). Kena Mobile ha aggiornato l’offerta di quest’anno, con un mese offerto a 0 euro e i successivi 3 a 30,99, quindi 4 mesi si pagano 93 euro (dal quinto mese 40,99 euro e non conviene più)”. Insomma c’è un evidente risparmio anche in questo modo e quindi sarebbe giusto valutare tutte le opportunità che ci sono. Ma quale sarebbe la strategia da adottare per completare questa offerta e quindi pagare di meno. Eccola spiegata.

“La nuova strategia sta nell’attivare questa offerta e disattivarla dopo il terzo rinnovo da 30,99, per poi attivare i 6 mesi precedentemente acquistati. Ricapitolando, 6 mesi a 149 euro e 4 mesi a 93 euro, il totale fa 242 euro senza giornate di campionato da saltare“. Insomma, il risparmio c’è ed è anche abbastanza evidente per tutti. Quindi state attenti a queste offerte che capitano nel corso delle settimane per riuscire a risparmiare. Anche se questa ci sembra quella maggiormente vantaggiosa.