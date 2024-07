Federica Pellegrini non se ne lava le mani: la stoccata social è Divina

Federica Pellegrini interviene in difesa di Benedetta Pilato: la stoccata social alle parole di Elisa Di Francisca è Divina.

Subito dopo l’oro di Thomas Ceccon nei 100 metri dorso, l’Italia stava quasi per festeggiare un’altra medaglia, che sarebbe stata inaspettata: quella di Benedetta Pilato nei 100 metri rana. Purtroppo Pilato è arrivata quarta a un solo centesimo di secondo di distacco dalla medaglia di bronzo.

Dopo la gara nell’intervista concessa alla Rai, la diciannovenne tarantina ha dimostrato grande sportività accettando l’esito della gara: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me“.

A commentare le parole di Benedetta Pilato alla Rai c’era Elisa Di Francisca. L’ex schermitrice italiana di medaglie olimpiche se ne intende, però non è stata molto carina nei confronti della nuotatrice azzurra ribattendo così: “Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”.

Federica Pellegrini ha risposto a Elisa Di Francisca

Il concetto espresso da Elisa Di Francisca ha naturalmente una sua ragione di fondo, ma è stato espresso nel modo sbagliato e in difesa di Benedetta Pilato è intervenuta tramite social la “Divina” Federica Pellegrini.

“Mi sento di dire una cosa sull’intervista di ieri sera di Benedetta Pilato … Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è ASSOLUTAMENTE così!! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! – ha ricordato la campionessa veneziana -. Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! LE MEDAGLIE piacciono a tutti ma … (e questo l’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! LE MEDAGLIE PESANTI arriveranno, Benny ha SOLO 19 anni!! LASCIAMOLA SOGNARE CIO’ CHE VUOLE!!!”.

Vai Benedetta, continua a sognare ciò che vuoi.