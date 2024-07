Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 30 luglio

Champions League, si parte con le partite di ritorno del secondo turno: in campo, Malmo, Sparta Praga e Fenerbahçe.

La rivoluzione della Champions League è ormai alle porte. Il cambiamento più grande riguarderà la fase a gironi, che diventerà una fase campionato che coinvolgerà 36 squadre. Ogni club affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate avranno accesso direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta le cui vincitrici accederanno agli ottavi di finale.

La strada per la fase campionato è però ancora lunga: il Fenerbahce del nuovo allenatore Mourinho non potrà distrarsi più di tanto dopo la vittoria per 4-3 all’andata sul Lugano. Per regalarsi la sfida al Lille senza patemi sarà meglio mettere subito la partita in discesa. Anche lo Sparta Praga non dovrebbe avere problemi e regolare gli avversari anche al ritorno.

Le previsioni sulle altre partite

Vittoriose di goleada all’andata, Malmo e Ferencvaros potrebbero affrontare le trasferte con Ki Klaksvik e The New Saints più alla leggera, motivo per cui tutte le squadre in campo dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Promette gol anche la sfida ancora in equilibrio tra Slovan Bratislava e Celje che si affrontano dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. La vincente di questo confronto nel prossimo turno affronterà la qualificata tra Petrocub e Apoel: all’andata la squadra di Cipro si è imposta 1-0, risultato in bilico motivo per cui c’è da aspettarsi un secondo tempo con un maggior numero di gol rispetto al primo.

Champions League, possibili vincenti

Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Lugano, ore 19:00)

Qarabag (in Qarabag-Lincoln Red Imps, ore 18:00)

Sparta Praga (in Sparta Praga-Shamrock Rovers, ore 19:00)

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Qarabag-Lincoln Red Imps, ore 18:00

Fenerbahçe-Lugano, ore 19:00

Sparta Praga-Shamrock Rovers, ore 19:00

Champions League, le partite da almeno un gol per squadra

The New Saints-Ferencvarosi, ore 20:00

Slovan Bratislava-NK Celje, ore 20:30

Ki Klaksvik-Malmo, ore 20:45

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata a 1.27 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.